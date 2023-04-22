يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست بث مباشر يلا شوت في الدوري الإنجليزي

يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست بث مباشر يلا شوت في الدوري الإنجليزي، انطلق الدوري الإنجليزي الممتاز من جديد بعد توقف دام لفترة، ويتواصل هذا العودة بجولة جديدة من المباريات في نهاية هذا الأسبوع، حيث يلتقي فريق نوتنغهام فورست مع فريق ليفربول بقيادة مدربه يورجن كلوب في مباراة مهمة وحاسمة على ملعب آنفيلد يوم السبت، ومن المتوقع أن يكون هذا اللقاء مثيرًا ومشوقًا، حيث يسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز وإظهار أداءٍ جيدٍ، وذلك لتحقيق أهدافهم والتقدم في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ترتيب ليفربول في الدوري الانجليزي

يحتل فريق نوتنغهام فورست المركز 18 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا، ولم يكن في أفضل حالاته في الأسابيع الأخيرة، وتعرض الفريق لخسارة بنتيجة 2-0 على يد فريق أستون فيلا في المباراة الأخيرة، وسيحتاج إلى التعافي في المباراة المقبلة. بالمقابل، يحتل فريق ليفربول المركز الثامن في جدول الدوري، وقد استحوذ على الصدارة خلال الشهر الماضي، وفي المباراة الأخيرة، تمكن الفريق من تحقيق فوز كبير على فريق ليدز يونايتد بنتيجة 6-1، ومن المتوقع أن يسعى ليفربول لتحقيق نتيجة مماثلة في المباراة المقبلة، في حين سيحاول فريق نوتنغهام فورست تحسين أدائه وتحقيق الفوز للعودة إلى المسار الصحيح في البطولة.

يتميز فريق ليفربول بسجل تاريخي ممتاز ضد فريق نوتنغهام فورست، حيث حقق الفوز في 57 مباراة من أصل 117 مباراة لعبت بين الفريقين، مقابل 31 انتصارًا لفريق نوتنغهام فورست، ومن المثير للاهتمام أن فريق ليفربول لم يخسر في آخر 23 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضه أمام فريق نوتنغهام فورست، وكان آخر هزيمة له في عام 1969 بنتيجة 2-0، وبناءً على هذا التاريخ الممتاز، يأمل فريق ليفربول في مواصلة سلسلة انتصاراته على فريق نوتنغهام فورست والمحافظة على سجله الرائع ضده في المباراة المقبلة.

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فاز فريق نوتنغهام فورست في المباراة الأخيرة بفارق 1-0، وبذلك لم يتمكن فريق ليفربول من إكمال ثنائية الدوري عليه منذ موسم 1962-1963.

ويعد فريقا نيوكاسل يونايتد وبلاكبول الفريقان الوحيدان اللذان صعدا حديثًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وتمكنا من إكمال ثنائية الدوري على فريق ليفربول في أول حملة لهما في دوري الدرجة الأولى بعد الترقية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست | اضغط هنـــــا

وعلى الرغم من ذلك، فإن فريق ليفربول يحتفظ بسجل ممتاز في مبارياته على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لم يخسر سوى مباراة واحدة فقط من آخر 27 مباراة خاضها على أرضه، وكانت هزيمته الوحيدة خلال هذه الفترة بنتيجة 2-1 أمام فريق ليدز يونايتد في أكتوبر من العام الماضي.

ومن المتوقع أن يحاول فريق ليفربول العودة إلى طريق الانتصارات في المباراة القادمة على أرضه أمام فريق آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهد الأسبوع الماضي أداءً رائعًا من فريق ليفربول، حيث لم يكن بالإمكان إيقافه تقريبًا أمام فريق ليدز يونايتد، ويأمل كل من ديوغو جوتا وداروين نونيز في الاستمرار في تحقيق تقدمهما هذا الموسم وإضافة المزيد من الأهداف في المباراة القادمة، وبالمقابل، يواجه فريق نوتنغهام فورست صعوبات خلال الفترة الأخيرة ويحتاج إلى التحول، ومع ذلك، يظل فريق ليفربول الأفضل على الورق، ويتوقع أن يكون قادرًا على الفوز في هذه المباراة، لذلك، يتطلع جماهير ليفربول إلى استمرار نجاح فريقهم والمحافظة على الأداء الرائع في المباراة المقبلة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست | اضغط هنـــــا

موعد مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول ونتجهام فورست في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تذاع مباراة ليفربول اليوم عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم؛ كما سيتم بث مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست عبر قناة beIN Sports Premium1HD، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.