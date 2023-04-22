مشاهدة مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست بث مباشر في الدوري الإنجليزي يلا شوت.. YALLA SHOOT

مشاهدة مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست بث مباشر في الدوري الإنجليزي يلا شوت.. YALLA SHOOT

بث مباشر
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست بث مباشر في الدوري الإنجليزي يلا شوت.. YALLA SHOOT، يلتقي فريق ليفربول، مع فريق نوتنجهام فورست، اليوم السبت 22 أبريل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست 

تُقام المباراة بين فريقي ليفربول ونوتنجهام فورست في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورتس 1 بريميوم المشفرة، المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ترتيب ليفربول ونوتنجهام فورست 

يحل فريق ليفربول في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 47 نقطة، بينما يحل فريق نوتنجهام فورست في المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة.

تصريحات يورجن كلوب 

وقال يورجن كلوب خلال تصريحات في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: من الغريب أن أكبر نتائج الانتصارات في تاريخ ليفربول جائت في هذا الموسم.

وتابع: كل ما يهمني هو المباراة القادمة، لا أكترث الآن للخصم الذي سنواجهه بعده.

وأكمل: عندما سمعت أن محمد صلاح حطم الرقم القياسي للأهداف المسجلة بالقدم اليسرى ذهبت لأرى الأسماء التي تأتي خلفه، ورأيت عظماء البريميرليج مثل جيجز وفان بيرسي.. هذا جنون.

يدخل فريق ليفربول مباراته اليوم وهو يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، برصيد 47 نقطة، في حين يحتل فريق نوتنجهام فوريست المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة. 

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست | اضغط هنـــــا

وبالنظر إلى الفارق الكبير بين الفريقين في جدول الترتيب، يتوقع أن يكون فريق ليفربول المرشح الأقوى للفوز في هذه المباراة.

 ومع ذلك، فإن فريق نوتنجهام فوريست سيكون مصممًا على تحقيق الفوز وتحسين وضعه في جدول الترتيب، ومن المتوقع أن يكون لهذا الأمر تأثير على سير المباراة.

تمكن النجم محمد صلاح من تحطيم الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة بالقدم اليسرى في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو إنجاز لا يصدق، وعندما نلقي نظرة على الأسماء التي تأتي خلفه، فإننا نجد عددًا من العظماء في تاريخ البريميرليج مثل جيجز وفان بيرسي، وهذا يعد جنونًا بالنسبة لمحبي كرة القدم ومتابعي الدوري الإنجليزي الممتاز، وتعد هذه الإنجازات الرائعة التي يحققها صلاح على المستوى الفردي دليلًا واضحًا على مهاراته وقدراته الكبيرة كلاعب كرة قدم، ويعد نجاحه إضافة لتاريخ اللعبة.

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