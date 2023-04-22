يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم.. YALLA SHOOT

يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم.. YALLA SHOOT، يترقب عشاق ومتابعو الكرة الأوروبية، مباراة قوية بين ليفربول ضد نوتنجهام فورست، في إطار مباريات الدوري الإنجليزي.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن البرازيلي روبرتو فيرمينيو، مهاجم فريق ليفربول وافق على الانضمام إلى برشلونة خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويحق للبرازيلي الدولي الانتقال إلى أي نادٍ دون الرجوع لإدارة ليفربول التي لم تفاتح اللاعب الذي ينتهي عقده في 30 يونيو المقبل، في التجديد على مدار الأشهر الماضية.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن فيرمينو استقر على وجهته المقبلة بعد انتهاء عقده مع الريدز في نهاية الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المهاجم البرازيلي قرر تجربة اللعب في أجواء الكامب نو والذهاب إلى برشلونة في صفقة انتقال حر.

وأوضحت أن اللاعب رفض فكرة الاستمرار في أنفيلد عقب 8 سنوات قضاها مع النادي الإنجليزي، لافتة إلى أنه يرغب في بداية فصل جديد في مسيرته بالرحيل إلى الدوري الإسباني.

واختتمت بأن الدولي البرازيلي سيغيب عن 3 مباريات على أقل تقدير مع بسبب إصابته في أوتار الركبة، ولكن المدرب الألماني يورغن كلوب يأمل أن يعود للمشاركة مجددًا مع الفريق قبل نهاية الموسم.

ولم يعد فيرمينو عنصرًا أساسيًا في تشكيلة المدرب الألماني يورجن كلوب، مما دفع البرازيلي إلى الرحيل عن الفريق الأحمر، بعد الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس العالم للأندية، كأس الرابطة الإنجليزية، حيث شارك النجم البرازيلي مع ليفربول هذا الموسم في 33 مباراة، سجل 11 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

موعد مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

وتنطلق مباراة ليفربول ونوتنجهام فوريست في الدوري الإنجليزي، مساء اليوم السبت الموافق 22 أبريل الجاري 2023، على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست | اضغط هنـــــا

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

ويدخل فريق ليفربول، مباراة اليوم وهو في المركز الثامن بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 47 نقطة، بينما يحتل فريق نوتنجهام فوريست المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم؛ كما سيتم بث مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست عبر قناة beIN Sports Premium1HD، بصوت المعلق المصري علي محمد علي.