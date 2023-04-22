مشاهدة مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست بث مباشر اليوم الدوري الإنجليزي يلا شوت الآن

مشاهدة مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست بث مباشر اليوم الدوري الإنجليزي يلا شوت الآن ، يشهد اليوم مواجهة منتظرة بين فريقي الأهلي والرجاء البيضاوي في إطار منافسات ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وسيقام اللقاء في ملعب القاهرة. يدخل فريق الأهلي هذه المباراة بمعنويات عالية بعد الأداء الجيد الذي قدمه في المباريات السابقة، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية وتعزيز فرصه في الوصول للأدوار اللاحقة من البطولة، ويحتل الأهلي المركز الأول في الدوري المصري، ويسعى لتحقيق فوز معنوي في هذه المباراة للمحافظة على مستواه الجيد هذا الموسم، بينما يسعى فريق الرجاء البيضاوي للإطاحة بالأهلي وتحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل، ويعول على تركيز لاعبيه واستغلال الهجمات المعاكسة لمباغتة الأهلي وتحقيق الانتصار. ويتوقع أن يشهد الملعب أجواء استثنائية وحضورًا جماهيريًا كبيرًا في هذا الحدث الرياضي الكبير.

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يحل نادي الرجاء ضيفًا ثقيلًا على نادي الأهلي في هذه المباراة، ويسعى جاهدًا لتحقيق الفوز أو التعادل لتسهيل مهمته في مباراة الإياب. يريد فريق الرجاء رفع معنوياته ومواصلة سلسلة نتائجه الجيدة في هذا الموسم، ويسعى بكل قوة لتحقيق الانتصار في هذه المواجهة الصعبة أمام منافس صعب مثل الأهلي، ويعول الرجاء على تحقيق فوز مهم في هذه المباراة لإبراز قوته ومهارات لاعبيه وخطف الأنظار من الأهلي الذي يعيش أحد أفضل مواسمه، وكان الرجاء قد خاض آخر مباراة له ضد نادي السالمية في الجولة الماضية من بطولة الدوري المغربي، والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، ويسعى الفريق لتحقيق الانتصار في هذه المواجهة الهامة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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يدخل فريق الأهلي هذه المباراة بمعنويات مرتفعة، ويعتبر هذه المباراة فرصة ذهبية بالنسبة للفريق المصري، حيث يلعب أمام جماهيره ويحتاج للفوز على الرجاء لتأمين مكانه في الدور القادم من البطولة. يسعى الأهلي بكل قوة لتحقيق الانتصار في هذه المباراة الصعبة، وذلك لتصحيح المسار بعد الإخفاقات الأخيرة واستعادة الثقة للفريق ولاعبيه، ومن المتوقع أن تكون هذه المباراة صعبة على كلا الفريقين، حيث يتساوى الفريقان على الورق، ويسعى الأهلي لتحقيق الانتصار أيضًا لإعادة الثقة للاعبين والعودة إلى سكة الانتصارات، وذلك من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي، وكانت آخر مباراة للأهلي ضد نادي سموحة لحساب الجولة الماضية في بطولة الدوري المصري، والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة هدفين دون مقابل، ويواجه الأهلي في هذه المباراة تحديًا كبيرًا مع فريق الرجاء، وسيبذل قصارى جهده لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور القادم من البطولة.

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موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

تنطلق مباراة الأهلي والرجاء اليوم في دوري أبطال إفريقيا، في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، اليوم السبت 22 أبريل في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 7:00 مساء بتوقيت جرينتش، الساعة 11:00 مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا

من المقرر أن تذاع مباراة الأهلي والرجاء المغربي في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، عبر قناة بي إن سبورتس beIN Sports HD 4، ويتولي مهمة التعلق المعلق التونسي عصام الشوالي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست | اضغط هنـــــا

قناة مفتوحة تذيع ماتش الأهلي والرجاء اليوم

تذاع مباراة الأهلي والرجاء عبر قناة أون تايم سبورت الأرضي المفتوحة على النايل سات التي حصلت على حقوق نقل تلك المواجهة، وجاء ترددها كالآتي:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

تشكيله نادي الاهلي المتوقعة ضد الرجاء

فسوف تضم في حراسة المرمى:الشناوي.

وفي خط الدفاع:هاني،عبد المنعم،ربيعة،معلول.

وفي خط الوسط:افقشه،عطيه،السوليه،عبد القادر.

وفي خط الهجوم:تاو،كهربا.

تشكيلة فريق الرجاء المتوقعة أمام الاهلي

سوف تضم في حراسة المرمى: الزنيتي.

وفي خط الدفاع: مدكور، حركاس، الهدهودي، لبيب.

وفي خط الوسط: كامارا، بنغيث، بولاكسوت.

وفي خط الهجوم: الزرهوني، خابا، الحافيظي.