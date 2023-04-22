مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست بث مباشر كورة لايف يوتيوب YALLA SHOOT

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست بث مباشر كورة لايف يوتيوب YALLA SHOOT، سيقام اليوم السبت الموافق 22 أبريل 2023، مباراة كرة قدم بين نادي ليفربول ونوتنجهام فورست على ملعب آنفيلد ضمن الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر والساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية والساعة السادسة مساءً بتوقيت الإمارات. ستكون هذه المباراة مثيرة جدًا للاهتمام ومن المتوقع أن تشهد تحديًا قويًا بين الفريقين، حيث يحتاج كل فريق للفوز والنقاط الثلاث لتحسين مركزه في جدول الترتيب.

ترتيب ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الانجليزي

يحتل فريق ليفربول حاليًا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 47 نقطة من 13 فوزًا و8 تعادلات و12 هزيمة في 30 مباراة. بينما يحتل فريق نوتينغهام فورست المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة من 6 انتصارات و9 تعادلات و16 هزيمة في 31 مباراة.

التشكيل الرسمي لنادي ليفربول ضد نوتنجهام فورست

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجل فان ديك – إبراهيما كوناتي – ترينت أليكسندر آرنولد.

الوسط: كورتيس جونز – فابينيو – جوردان هيندرسون.

الهجوم: ديوغو جوتا – كودي جاكبو – محمد صلاح.

تتوقع الجماهير والمشجعين لكلا الفريقين مباراة قوية ومليئة بالتحديات، حيث يعتبر لقاء اليوم فرصة لفريق ليفربول لتحسين مركزه والاقتراب أكثر من المنافسين في سباق التأهل للمسابقات الأوروبية. من جانبه، يسعى فريق نوتنجهام فورست لتحقيق الفوز للابتعاد عن منطقة الخطورة والهبوط.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست | اضغط هنـــــا

كيفية مشاهدة مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست بث مباشر اليوم

وسيتم بث مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست بث مباشر اليوم على قناة بي ان سبورت بريميوم 1 HD بتعليق علي محمد علي. ومع اقتراب انطلاق المباراة، يترقب عشاق الكرة العالمية وجماهير الفريقين هذه المواجهة المثيرة على أمل أن تكون ممتعة وحماسية، وأن يحقق فريقهم الفوز والنتيجة التي يريدها.

ونحن هنا بدورنا في موقع المدرج سنقوم بتقديم تغطية لحظية للمباراة حتى لا تفوتك اي احداث مهمة بالمباراة.