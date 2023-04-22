كورة لايف بث مباشر | يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست YALLA SHOOT يوتيوب

كورة لايف بث مباشر | يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست YALLA SHOOT يوتيوب، ستواجه فريق ليفربول نادي نوتنغهام فورست في دور الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وسيتم بث المباراة مباشرة اليوم. يأتي هذا اللقاء ضمن منافسات الموسم الرياضي 2023، ويسعى فريق ليفربول لتحقيق الفوز في هذه المواجهة الهامة، ومن المتوقع أن يكون اللقاء شديد الصعوبة بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور القادم من البطولة، وستكون هذه المواجهة فرصة ذهبية للاعبين والجهاز الفني للفريقين لإثبات قدراتهم وتحقيق النجاح في هذا الموسم الرياضي.

بث مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست على الهواء مباشرة

بينما سيتم بث مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست على الهواء مباشرة اليوم، في الجولة 32 القادمة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، موسم 2023، من خلال beIN Sports Premium 1، الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال. المنطقة الأفريقية.

وسيتولى المعلق الرياضي علي محمد علي مهمة التعليق على وقائع مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست، التي تُذاع على الهواء مباشرة اليوم في مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الموسم 2023.

مشاهدة مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست بث مباشر

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد نوتنغهام فورست، التي ستبث على الهواء مباشرة اليوم، ضمن منافسات الجولة 32 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الموسم 2023، في تمام الساعة 2 ظهرا بتوقيت المغرب وموريتانيا، الساعة 3 عصرا بتوقيت تونس والجزائر. الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسودان وليبيا ولبنان وفلسطين والأردن وسوريا، الخامسة مساءً بتوقيت السعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

سيسعى نجم ليفربول محمد صلاح إلى تحقيق رقم قياسي جديد لقائمة الهدافين التاريخيين للريدز في جميع المسابقات عندما يواجهون نوتنغهام فورست في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

سجل محمد صلاح 182 هدفا في جميع المسابقات مع ليفربول. إذا نجح النجم المصري في التسجيل ضد نوتنغهام فورست غدًا، فسوف ينضم إلى روبي فاولر في المركز السادس في قائمة الهدافين على الإطلاق لفريق الريدز في جميع المسابقات..

إذا لم يسجل محمد صلاح هدفين ضد نوتنغهام فورست، فلن يضاهي هاري تشامبرز 135 هدفًا. هذه هي خامس أعلى نسبة تسجيل في تاريخ الريدز.

وأصبح محمد صلاح هداف ليفربول التاريخي خلال حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز متجاوزًا الرقم القياسي المسجل باسم روبي فاولر البالغ 128 هدفًا.

سجل صلاح أيضًا رقمًا قياسيًا جديدًا عندما أصبح هداف ليفربول على الإطلاق خارج ملعب أنفيلد، متجاوزًا أهداف مايكل أوين البالغ عددها 55 هدفًا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست | اضغط هنـــــا

ويحتل ليفربول المركز الثامن في الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة بينما يحتل نوتنغهام فورست المركز 18 برصيد 27 نقطة.

ليفربول مع أرسنال.. محمد صلاح وحلفاؤه يصلون إلى الأنفيلد للمنافسة في قمة الدوري الإنجليزي

ليفربول – أرسنال.. محمد صلاح يسد الفارق بهدف الريدز

السنغال بالذات.. أضاع محمد صلاح 7 ركلات جزاء في مسيرته

هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح الخامس