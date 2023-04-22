يلا شووت مشاهدة مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست بث مباشر يلا شوت اليوم يوتيوب YALLA SHOOT

يلا شووت مشاهدة مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست بث مباشر يلا شوت اليوم يوتيوب YALLA SHOOT، يواجه فريق ليفربول تحت قيادة الألماني يورجن كلوب، نظيره نوتنجهام اليوم، المباراة التي ستقام بينهما على أرضية ستاد الأنفيلد، في إطار مباريات الأسبوع 32، من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موقف ليفربول ونوتنجهام من المباراة

ويدخل ليفربول المباراة ساعيًا نحو الفوز وذلك من أجل الدخول إلى المربع الذهبي، والمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا القادم، لتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد النتائج السيئة التي يقدمها الريدز هذا الموسم.

ويحتل الفريق الأحمر المركز الثامن برصيد 47 نقطة، حصل عليها بعد ما خاض 30 مباراة، حقق من خلالها 13 انتصار، وتلقى 9 هزائم، كما تعادل في 8 مباريات، وسجل لاعبو الأحمر 56 هدف، وتلقت مرماهم 36 هدف.

على الجانب الآخر يتواجد فريق نوتنجهام في المركز الثامن عشر، برصيد 27 نقطة، جمعها بعد ما لعب 31 مباراة، فاز من خلالها في 6 مباريات، وتعادل في 9 لقاءات، وتلقى الهزيمة في 16 مباراة، كما سجل لاعبو نوتينجهام 27 هدف، واستقبلت شباكهم 56.

موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام

وتنطلق المباراة التي ستجمع بين ليفربول ونوتنجهام في تمام الساعة الرابعة عصرًا، على ملعب الأنفيلد، وذلك ضمن مباريات الجولة 32، من بطولة البريميرليج.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوتنجهام

وتذاع المباراة التي ستقام بين ليفربول ونوتنجهام اليوم في تمام الساعة الرابعة عصرًا، عبر مجموعة قنوات بى إن سبورت الناقل الحصرى للبطولة فى مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تشكيل الفريق لمواجهة نوتنجهام فورست مساء السبت، ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وسيقود النجم المصري محمد صلاح هجوم ليفربول أمام نوتنجهام فورست، بإسناد من الثنائي كودي جاكبو وديوجو جوتا.



رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست | اضغط هنـــــا



ولم يجر ليفربول أي تعديلات على تشكيلته الأساسية، حيث يلعب جودران هندرسون وكورتيس جونز في خط الوسط أمام لاعب الارتكاز فابينيو.



وفيما يلي تشكيل ليفربول:



"أليسون، ألكسندر أرنولد، فان دايك، كوناتي، روبرتسون، فابينيو، هندرسون، جونز، جوتا، صلاح، جاكبو".



وجاء تشكيل نوتنجهام كالآتي:



"نافاس، ويليامز، مانجالا، ماكينا، دانيلو، فيليبي، لودي، نياخاتي، فراولر، جيبس وايت، أوونيي".



