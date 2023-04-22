يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم YALLA SHOOT

يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم YALLA SHOOT، يستضيف نادي ليفربول، نظيره نوتنجهام فورست مساء اليوم السبت، في المباراة التي تقام على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن برايتون صاحب المركز السابع، فيما يأتي نوتنجهام فورست في المركز الـ18 برصيد 27 نقطة.

ويدخل ليفربول اللقاء من أجل حصد الثلاث نقاط ومواصلة الانتصارات بعد الفوز على ليدز يونايتد 6-1 في الجولة الماضية، في طريقه للاقتراب من المربع الذهبي أو احتلال مركز مؤهل لبطولة أوروبية في الموسم المقبل.

في المقابل، يرغب نوتنجهام فروست في تحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن مراكز الخطر في ظل صراع الهبوط هذا الموسم.

يذكر أن مواجهة الدور الأول بين ليفربول ونوتنجهام فورست انتهت بفوز الريدز 1-0.

ويسعى ليفربول لمواصلة النتائج الجيدة التي حققها في الجولات الماضية من البطولة والاستمرار على الانتصارات من أجل العودة للمنافسة على المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا أو اللحاق على الأقل بالمراكز الستة الأولى في ترتيب الدوري والمشاركة في الدوري الأوروبي بالموسم المقبل.

ويرغب ليفربول في الانتقام من هزيمة الدور الأول أمام نوتنجهام بهدف دون رد، التي شهدتها منافسات الجولة الـ13 للبطولة.

وعلى الجانب الآخر، يأمل نوتنجهام فورست في إيقاف سلسلة النتائج السلبية التي يعاني منها الفريق في آخر 10 جولات التي تعرض خلالها للخسارة في 7 مباريات وتعادل في 3 مباريات وتحقيق الفوز الأول له منذ 5 فبراير الماضي وفوزه على فريق ليدز يونايتد، بهدف دون رد.

كما يرغب فريق نوتنجهام فورست في الخروج من دوامة المنافسة على الهبوط لدوري الدرجة الأولى، ويتشبث بآخر آماله في البقاء بالبريميرليج.

وبشكل خاص، يتطلع محمد صلاح لمواصلة التسجيل والتقدم أكثر في ترتيب هدافي البطولة، لإنهاء الموسم في مركز جيد بترتيب الهدافين بعدما باتت المنافسة على لقب الهداف شبه محسومة للمهاجم النرويجي إرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب بطولة الدوري الانجليزي برصيد 47 نقطة، فيما يحتل فريق نوتنجهام فورست المركز الـ18 برصيد 27 نقطة.

وضمن منافسات نفس الجولة، يلتقي ليدز يونايتد نظيره فولهام، ويستضيف برينتفورد أستون فيلا، ويلتقي كريستال بالاس بإيفرتون، وليستر سيتي ضد ولفرهامبتون.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست | اضغط هنـــــا

وعلى جانب آخر يلتقي مانشستر سيتي نظيره شيفيلد يونايتد، في السادسة إلا الربع مساءً على ملعب الاتحاد في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويسعى مانشستر سيتي لتحقيق الفوز والعبور للمباراة النهائية من أجل مواصلة منافسته على لقب الكأس وزيادة حافز الفريق لمواصلة رحلة المنافسة على البريميرليج، ودوري أبطال أوروبا.

وعلى الجانب الآخر، يتطلع شيفيلد يونايتد لتحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية من أجل مواصلة رحلة البحث عن لقب البريميرليج والغائب عن النادي منذ قرابة المئة عام، إذ كانت المرة الأخيرة التي حقق فيها اللقب في عام 1925.

موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست | اضغط هنـــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست | اضغط هنـــــا

تشكيل ليفربول المتوقع أمام نوتنجهام، كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ترينت ألكسندر أرنولد

خط الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، هارفي إليوت

خط الهجوم: ديوجو جوتا، كودي جاكبو، محمد صلاح