مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء بث مباشر يلا شوت اليوم السبت 22 إبريل 2023 بتوقيت القاهرة

مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء بث مباشر يلا شوت اليوم السبت 22 إبريل 2023 بتوقيت القاهرة، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يخوض لقاء هاما وقويا أمام الرجاء البيضاوي اليوم السبت 22- 4-2023 ضمن منافسات جولة الذهاب لدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي المغربي في دور ربع نهائي البطولة

ينطلق اللقاء القوي والشرس كرويا بين الأهلي والرجاء، على أرض ملعب استاد القاهرة، اليوم السبت 22-4-2023 عند الساعة الثامنة بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، والتاسعة بتوقيت القاهرة- مصر والأردن والسودان وجنوب إفريقيا، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية وقطر، والحادية عشرة بتوقيت دولة الإمارات- دبي- أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء

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معلق مباراة الأهلي والرجاء

عصام الشوالي

ويحتضن استاد القاهرة الدولي قمة الأهلي والرجاء في تمام التاسعة مساء غدٍ السبت في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الأهلي قمة السبت بعدما حسم التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بشق الأنفس بعد أن نجح إقصاء الهلال السوداني من دور المجموعات.بينما عبر الرجاء إلى ربع النهائي بعدما تصدر مجموعته الثالثة دون أي هزيمة.

ودائمًا ما يكون الإثارة عنوان مواجهات الأهلي والرجاء عبر التاريخ رغم أنهما لم يلتقيا سوى في 11 مباراة بمختلف المسابقات.

ومن اللافت للنظر أن الفوز لا يأتي بسهولة بالنسبة للفريقين وتحديدًا في بطولة دوري أبطال إفريقيا، فأغلب النتائج تدور حول 1-1 أو 2-1 أو 1-0، حتى في كأس السوبر الإفريقي لنسخة 2021 احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 1-1.

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مواجهات الأهلي والرجاء السابقة قبل موقعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

نهائي بطولة الأندية العربية لأبطال الدوري 1996

3 مارس 1997: الأهلي 3 - 1 الرجاء

بطولة النخبة العربية

3 مارس 1997: الأهلي 2 - 1 الرجاء

دور المجموعات دوري أبطال إفريقيا 1999

3 سبتمبر 1999: الأهلي 0 - 1 الرجاء

17 نوفمبر 1999: الرجاء 1 - 1 الأهلي

دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2002

18 أغسطس 2002: الرجاء 2 - 1 الأهلي

18 أكتوبر 2002: الأهلي 3 - 3 الرجاء

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2005

26 يونيو 2005: الأهلي 1- 0 الرجاء

20 أغسطس 2005: الرجاء 1 - 1 الأهلي

كأس السوبر الأفريقي

22 ديسمبر 2021: الرجاء 1 - 1 الأهلي

وفاز الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5

ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022

16 أبريل 2022: الأهلي 2-1 الرجاء

23 أبريل 2022: الرجاء 1-1 الأهلي

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب لربع نهائي دوري الأبطال بين الرجاء والأهلي يوم 29 أبريل الجاري.