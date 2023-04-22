بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء يلا شوت في دوري أبطال أفريقيا

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا، مباراة الأهلي والرجاء يلا شوت؛إليك توقيت المباراة في الدول العربية، بالإضافة إلى القنوات التي تمكنك من مشاهدة بث مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي.

يترقب عشاق الكرة المصرية مباراة الأهلي والرجاء يلا شوت المقامة مساء اليوم، حيث يلتقي الفريقين ضمن مرحلة ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا، لذا تابع معنا المقال وتعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء البيضاوي في الدول العربية، وإليك أبرز تفاصيل المواجهة المرتقبة مساء اليوم السبت.

مباراة الأهلي والرجاء يلا شوت اليوم

تعرف على تفاصيل مباراة الأهلي والرجاء يلا شوت عبر موقع الفهرس الرياضي، الذي يقدم أبرز المعلومات حول المباريات الأوروبية والعربية أيضًا.

موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي

تنطلق المباراة بتاريخ 2023/4/22، وذلك على ملعب استاد القاهرة الذي سيستضيف المواجهة المرتقبة مساء يوم السبت، لذا تعرف على موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي:

مصر: الساعة 9 مساءً.

السعودية: ساعة 10 مساءً.

الإمارات: 11 مساءً.

بلاد الشام: 10 مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الرجاء والأهلي المصري

تستطيع مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء بث مباشر Livestreaming عبر القناة الرسمية الناقلة للمواجهة، لذلك تعرف على تردد القنوات الناقلة لمباراة الرجاء والأهلي المصري:

أين يمكنني مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء؟

بإمكانك مشاهدة مباراة الأهلي المصري ضد الرجاء البيضاوي عبر مجموعة من المواقع الإلكترونية أو التطبيقات، نقدم لك أبرزها:

خدمة بي إن كونكت beIN Connect.

تطبيق تود.

yalla shoot يلا شوت.

في العارضة.

يلا كورة.

يلا لايف.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

أين يمكنني مشاهدة مباراة الأهلي ضد الرجاء

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء عبر قناة:

bein sports 4 HD.

ON Time Sports.

متى تبدأ مباراة الأهلي والرجاء؟

تنطلق مباراة الأهلي والرجاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

من هو حكم مباراة الأهلي والرجاء؟

قام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بإسناد مهمة حكم الساحة إلى السيد محمود إسماعيل.

ختامًا تعرفنا إلى تفاصيل مباراة الأهلي والرجاء يلا شوت عبر مقالنا، وقدمنا لك توقيت المباراة في الدول العربية، بالإضافة إلى أبرز القنوات التي تمكنك من مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء المغربي، حيث يأمل كل من الفريقين أن يخرج من مباراة الذهاب بأفضل النتائج، ويرجح المحللين فوز فريق الأهلي المصري على نظيره الرجاء المغربي.