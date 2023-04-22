يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد فورست بث مباشر يلا شوت في الدوري الإنجليزي

يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد فورست بث مباشر يلا شوت في الدوري الإنجليزي، تقدم بوابة الفجر الرياضي الإلكترونية، لمتابعيها، خدمة البث المباشر لأحداث مباراة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي عندما يواجه نظيره شيفيلد يونايتد، في مباراة حاسمة، تقام مساء اليوم السبت، على ملعب "ويمبلي"، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

سعى مان سيتي لمباغتة شيفيلد، بحثًا عن التأهل للمباراة النهائية وتحقيق حلمه للتتويج بالثلاثية هذا الموسم؛ حيث يشارك في ثلاث جبهات، بمنافسته على لقب البريميرليج أمام آرسنال، إلى جانب وصوله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مستعينًا بالحالة الفنية المرتفعة، بعد تحقيق الفوز في آخر 8 مباريات على التوالي محليًا مسجلًا بها 27 هدفًا.

ونجح فريق مانشستر سيتي في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على فريق بايرن ميونخ، بمجموع المباراتين ذهابا وإيابا، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

بث مباشر مانشستر سيتي أمام شيفيلد

فيما يعد شيفيلد أول فريق من خارج الدوري الممتاز يصل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد، منذ تحقيق ريدنج ذلك في عام (2014- 2015)، قبل أن يودع حينها أمام آرسنال.

من المتوقع أن يعتمد بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي، على التشكيل التالي لفريقه أمام شيفيلد:

في حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: مانويل أكانجي، روبن دياز، ناثان آكي.

خط الوسط: رودريجو، جون ستونز.

خط الوسط الهجومي: جاك جريليش، جوندوجان، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

بث مباشر مانشستر سيتي وشيفيلد

موعد مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد في نصف نهائي كأس الاتحاد

تقام مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره شيفيلد يونايتد، في نصف نهائي كأس الاتحاد الانجليزي اليوم السبت الموافق 22 إبريل 2023 علي ملعب "ويمبلي".

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي شيفيلد| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي شيفيلد| اضغط هنــــا

وتنطلق أحداث المباراة المرتقبة بين الفريقين، في نصف النهائي، في تمام الساعة السادسة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

بينما يتولى مهمة التعليق علي مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد في نصف نهائي كأس الإتحاد الانجليزي المعلق عامر الخوذيري.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد

تذاع مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي علي قناة bein Sports premium HD 1 الناقل الحصري لجميع مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط لعام 2023.