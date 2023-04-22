مشاهدة مباراة مانشستر سيتي يلا شوت اليوم MAN CITY يلا كورة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد بث مباشر دون تقطيع

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي يلا شوت اليوم MAN CITY يلا كورة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد بث مباشر دون تقطيع، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم في مسابقة كاس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم موسم 2023، مباراة من العيار الثقيل تجمع بين فريقي مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم في دور نصف نهائي مسابقة كاس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم موسم 2023.

بينما يستضيف ملعب ويمبلي مباراة قوية تجمع بين فريقي مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم في مسابقة كاس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم موسم 2023.

مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم

بينما يواجه فريق مانشستر سيتي نظيره فريق شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم في دور نصف نهائي مسابقة كاس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم موسم 2023، اليوم السبت الموافق 22 أبريل 2023.

ومن المقرر أن يتم انطلاق صافرة بداية مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم في دور نصف نهائي مسابقة كاس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم موسم 2023، في تمام الساعة 3:45 مساءً بتوقيت المغرب وموريتانيا، 4:45 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، 5:45 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا ولبنان وفلسطين والأردن وسوريا، 6:45 مساءً بتوقيت السعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن، 11 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد اليوم

بينما تذاع مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم في دور نصف نهائي مسابقة كاس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم موسم 2023، عبر قناة beIN Sports premium 2.

وأسندت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية مهمة التعليق على أحداث مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم في مسابقة كاس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم موسم 2023، إلي المعلق الرياضي عامر الخوذيري.

يستعد فريق مانشستر سيتي لملاقاة نظيره شيفيلد يونايتد، مساء اليوم السبت الموافق 22 من شهر أبريل الجاري، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، على أن يحتضن لقاء الفريقين ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي شيفيلد| اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مان سيتي شيفيلد| اضغط هنــــا

وسبق أن تأهل مانشستر سيتي لهذا الدور من البطولة بعد تحقيق فوز عريض على بيرنلي بسداسية نظيفة في دور ربع النهائي. بينما وصل شيفيلد يونايتد لنصف النهائي عقب تجاوزه عقبه بلاكبيرن روفرز بثلاثية لهدفين.

ويدرك شيفيلد يونايتد صعوبة هذه الموقعة نظرًا لقوة الخصم الذي يمتلك أفضل لاعبين، ولكن سيستعد الفريق بكل قوة للمباراة أملًا بأن يحقق المفاجأة ويصل للنهائي.