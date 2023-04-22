يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء بث مباشر يلا شوت في دوري أبطال أفريقيا

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء بث مباشر يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر
بوابة الفجر

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء بث مباشر يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا، يفتح استاد القاهرة الدولي أبوابه لاستضافة قمة عربية شمال أفريقية بين الأهلي والرجاء، تجمع بينهما في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023.

عاش المارد الأحمر دور مجموعات عصيب في الأميرة السمراء هذا الموسم، وكاد أن يودع منه للمرة الأولى منذ سنواتٍ بعيدة، لكن فوزه على الهلال السوداني في المباراة الأخيرة منحه بطاقة العبور الثانية خلف صن داونز.

على النقيض تمامًا، حسم الرجاء التأهل من خلال صدارة مجموعته دون التعرض لأي هزيمة، حيث فاز بخمس مباريات وتعادل في واحدة فقط.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء بدوري أبطال إفريقيا 2023

مباريات دوري أبطال إفريقيا 2023 تبث حصريًا عبر قناة "بي إن سبورتس" القطرية فقط، وكالعادة ستُعرض مباراة الأهلي والرجاء عبر شاشة القناة البنفسجية.

وخصصت القناة القطرية قناة "beIN Sports HD 4" لتكون قناة مباريات دوري أبطال إفريقيا، وسيكون اللقاء منقولًا عبرها.

لكن هناك طريقة أخرى مجانية لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء، حيث ستذاع على قناة "أون تايم سبورت" على التردد الأرضي داخل مصر، باعتبارها مقامة في استاد القاهرة الدولي.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي والرجاء

يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي والرجاء من خلال خدمة "beIN Connect" أو من خلال الاشتراك في المنصة الإعلامية لشبكة بي إن تطبيق "تود".

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء

يمكن مشاهدة قناة بي إن سبورتس 4 الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء من خلال القمر الاصطناعي نايل سات، وكذلك القمر سهيل سات.

تردد بي إن سبورتس على نايل سات

  • التردد: 11054
  • الاستقطاب: أفقي
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد بي إن سبورتس على سهيل سات

  • التردد: 11585
  • الاستقطاب: عمودي
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 2\3

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

موعد مباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا 2023

موعد مباراة الأهلي والرجاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا هو يوم السبت 22 أبريل 2023 في استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت الدار البيضاء.

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