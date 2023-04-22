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مشاهدة مباراة الأهلي اليوم | يلا شووت مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء بث مباشر يلا شوت يوتيوب YALLA SHOOT، سيكون استاد القاهرة على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل حين يلتقي الأهلي المصري مع ضيفه الرجاء البيضاوي المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره الرجاء مساء اليوم السبت على استاد القاهرة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (التاسعة بتوقيت القاهرة)، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا 2022-2023.

وكان الأهلي قد صعد إلى الدور ربع النهائي بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فيما تصدر الرجاء مجموعته بعد حصد 16 نقطة.

التكافؤ

سبق أن التقى الأهلي ضد الرجاء في 8 مباريات سابقة في دوري أبطال إفريقيا، والتي شهدت تكافؤًا بين الفريقين المصري والمغربي.

وفاز الأهلي في مباراتين، مقابل فوز الرجاء في مباراتين، فيما حسم التعادل 4 مباريات بين الفريقين.

كما شهدت المواجهات السابقة بين الفريقين تكافؤًا من حيث الأهداف أيضًا، حيث سجل الأهلي 10 أهداف وأحرز الرجاء نفس عدد الأهداف.

ويسيطر التعادل على مواجهات الفريقين، فانتصر الأهلي في مباراتين ومثليهما للرجاء، وحسم التعادل نتيجة 5 مباريات.

فضلًا عن ذلك، فإن التعادل سيطر أيضًا على مواجهة الفريقين في مباراة كأس السوبر الأفريقي 2021، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، قبل أن يُتوج الأهلي باللقب بنتيجة 6-5 بعد الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

الثأر

ستكون مواجهة الأهلي والرجاء في ربع النهائي تكرارًا لمواجهة في نفس الدور بين الفريقين خلال النسخة الماضية في المسابقة 2021-2022.

وسبق للأهلي أن لعب ضد الرجاء في دور الثمانية بالبطولة الموسم الماضي، حيث فاز الفريق المصري 2-1 ذهابًا بالقاهرة، قبل أن يتعادلا 1-1 في لقاء الإياب بالدار البيضاء، ليحسم النادي الأحمر المواجهة لصالحه.

ويسعى الرجاء للثأر من الأهلي في النسخة الحالية بعد الإقصاء، بعدما ودّع دوري الأبطال أمامه في شهر أبريل/نيسان الماضي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

هزيمة تاريخية

يحلم الرجاء بتكرار انتصاره على الأهلي في القاهرة، عندما تغلب عليه بهدف نظيف بدور المجموعات لنسخة دوري الأبطال عام 1999.

وكانت هذه الخسارة الأولى التي يتلقاها الفريق الأحمر في العاصمة المصرية بالبطولة في ذلك الوقت.

سلسلة انتصارات

يستهدف الأهلي حصد بطاقة الصعود إلى دور الثمانية في البطولة التي يحمل الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بها برصيد 10 ألقاب، متسلحًا بسلسلة مميزة من الانتصارات وبأفضل حالاته الفنية حاليًا مع مدربه السويسري مارسيل كولر.

ومنذ خسارة الأهلي المدوية أمام صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 5-2 في مارس/آذار الماضي، لم يعرف فريق مارسيل كولر سوى لغة الانتصار، عقب فوزه في لقاءاته الستة الأخيرة بمختلف المسابقات، وشهدت تلك السلسلة تتويجه بكأس مصر للمرة الـ38 في تاريخه، وتعزيز موقعه في صدارة ترتيب الدوري المحلي.

ويأمل الأهلي في الحفاظ على سلسلة انتصاراته أمام الرجاء بتحقيق فوز مطمئن قبل لقاء الحسم في الدار البيضاء خلال الأسبوع المقبل.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

إثبات الأفضلية

في الوقت الذي كان فيه الأهلي على وشك الخروج مبكرًا من البطولة، كان الرجاء على الجانب الآخر أفضل فرق دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بعدما تربع على قمة ترتيب المجموعة الثالثة، حيث حقق أعلى رصيد من النقاط بين جميع أندية البطولة، بحصوله على 16 نقطة.

كما امتلك الرجاء، الذي حمل كأس البطولة أعوام 1989 و1997 و1999، أعلى رصيد تهديفي بهذا الدور، بعدما سجل لاعبوه 17 هدفًا، علمًا أنه يشترك مع صن داونز في عدم تلقيه أي خسارة خلال اللقاءات الستة التي لعبها بمرحلة المجموعات.

ولكن على النقيض، لا يعيش الرجاء أفضل أوقاته على المستوى المحلي، حيث عجز الفريق عن تحقيق أي فوز خلال لقاءاته الأربعة الأخيرة بالدوري المغربي ليتراجع ترتيبه إلى المركز الخامس، ليسعى الفريق لإثبات أفضليته من جديد واستكمال مشواره الناجح في دوري الأبطال من خلال مباراته القوية ضد الأهلي.