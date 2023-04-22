مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال أفريقيا

مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا.. YALLA SHOOT، يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي

ويلتقي الأهلي مع الرجاء المغربي، في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب استاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

عودة رباعي الأهلي أمام الرجاء

يستعيد الأهلي في مباراة الغد خدمات الثنائي أحمد عبدالقادر وحسين الشحات، بعد التعافي من الإصابة التي أبعدتهما عن مباراة الفريق الماضية أمام سموحة، بالإضافة إلى حمدي فتحي، الذي غاب عن المباراة الماضية للإيقاف لتراكم الإنذارات، والتونسي علي معلول، الذي فضل الجهاز الفني إراحته.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية، بالفوز بأكثر من هدف من أجل تسهيل مهمته في مباراة العودة، التي ستقام على مركب الخامس، الأسبوع المقبل.

معلق مباراة الأهلي والرجاء المغربي والقناة الناقلة

سوف يقوم التونسي عصام الشوالي بالتعليق على مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي، عبر شاشة «bein sport 4».

وأسفرت قرعة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عن مواجهة الرجاء متصدر المجموعة الثالثة للأهلي وصيف المجموعة الثانية.

وخلال آخر 4 مواجهات بين الأهلي والرجاء، نجح المارد الأحمر في الفوز في مناسبة واحدة، بينما سيطر التعادل على الثلاث مباريات الأخرى.

وتذهب النتيجة الأكبر خلال مواجهات الأهلي والرجاء لصالح المارد الأحمر، حينما حقق الفوز على الرجاء بثنائية مقابل هدف في الموسم الماضي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونجح الأهلي في تحقيق العلامة الكاملة خلال آخر 5 مواجهات، بالفوز على سموحة وفاركو وغزل المحلة والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

وعلى الجانب الآخر حقق الرجاء الفوز مرة واحدة في آخر 5 مباريات، وخسر أيضًا في مناسبة واحدة، وتعادل في 3 لقاءات.

ويدخل الأهلي مواجهة الرجاء تحت قيادة فنية للسويسري مارسيل كولر، بينما يقود منذر الكبير أبناء المغرب أمام المارد الأحمر.

وكان الأهلي قد خسر نهائي النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على يد الوداد المغربي بثنائية نظيفة.