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كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي بث مباشر يلا شوت حصري الجديد.. الاسطورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي بث مباشر

AlAhly كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي بث مباشر يلا شوت حصري الجديد.. الاسطورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي بث مباشر

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كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي بث مباشر يلا

AlAhly كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي بث مباشر يلا شوت حصري الجديد.. الاسطورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي بث مباشريواحه النادي الأهلي نادي الرجاء البيضاوي المغربي اليوم السبت في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا فى التاسعة مساءًا على ستاد القاهرة الدولى.

AlAhly كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي بث مباشر يلا شوت حصري الجديد.. الاسطورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي بث مباشر

AlAhly كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي بث مباشر يلا شوت حصري الجديد.. الاسطورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي بث مباشر تذاع مباراة الأهلي والرجاء عبر bein sports HD 4، وbein sports FR 6 HD max، وأون تايم سبورتس الأرضية.

معلق مباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا
وأعلنت شبكة قنوات bein sports عن تعيين المعلق التونسي عصام الشوالي لنقل أحداث المباراة على الهواء مباشرًة.

التقى الأهلي والرجاء البيضاوي المغربي في 9 مباريات بدوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي حقق المارد الأحمر الفوز في 3 مباريات، وتعادل في 4 لقاءات، وخسر في مباراتين، وسجل الأهلي 17 هدفا، واستقبلت شباكه 16 هدفا.

اما بالنسبه لجميع القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي حيث من المقرر ان تذاع مباراة الأهلى والرجاء البيضاوي المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا على قناة bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا وقناة اون تايم سبورت الأرضية وسوف نعرض لكم ترددات القنوات الناقله لمباراه الاهلي والرجاء المغربي في الفقرات القادمة.

القنوات المفتوحه الناقله لمباراه الاهلي والرجاء

تردد قناه bein sport

  • التردد (ميجا هرتز): 11054
  • معدّل استقطاب الموجة: أفقي
  • معدّل الترميز: 27500
  • معدّل تصحيح الخطأ: 2/3
  • إشارة ارسال البث: DVB-S2
  • معدّل تردد الموجة: 8PSK

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

تردد قناه اون تايم اسبورت الارضيه 

  • القمر الصناعي: نايل سات
  • التردد الارضي التماثلي:UHF9
  • والتردد الارضي الرقمي: UHF32

طريقه تشغيل القنوات الناقله لمباراه الاهلي والرجاء المغربي

تشغيل اون تايم اسبورت الارضيه علي التلفزيون

  • لتشغيل مباراه الاهلي علي البث الارضي بتكلفه 5 جنيهات
  • اولا الذهاب إلى مكان بيع الادوات الكهربائيه  ويتم شراء وصله تدعى ” بنه” تكلفتها لا تتجاوز خمس جنيهات.
  • يتم وضعها في الكابل الذي يوضع في طبق الاريال ويتم تركيبهم معا
  • يتم وضعهم في كابل الارسال خلف جهاز التلفزيون الخاص بك
  • من اعدادات التلفزيون نضغط علي:”program” ثم الضغط علي “antenna” الخاصه بالارضي
  • ثم نختار Auto ثم نختار”antenna “
  • ثم نختار التالي “next” ثم نختار “Digital”
  • اضغط علي كلمه بحث
  • انتظر حتي يتم تحميل القنوات
  • سوف تظهر قناه اون تايم اسبورت امامك

موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي 2023

بعد ان عرضنا تردد لقنوات الناقله لمباراه الاهلي والرجاء سوف نعرض عليكم موعد مباراه الاهلي والرجاء التي من المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، يوم السبت الموافق 22 من أبريل الجاري، في تمام الساعة 9:00 مساءًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة 10:00 مساءًا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة 11:00 مساءًا بتوقيت أبو ظبي قرعة دورى أبطال إفريقيا جعلت فريق الأهلى فى مواجهة مكررة مع الرجاء بربع نهائى البطولة الأفريقية بعدما سبق والتقيا فى نفس الدور بالنسخة الماضية من دورى الأبطال.

مباراه الاهلي والرجاء المغربي

بعد معرفه القنوات الناقله لمباراه الاهلي والرجاء المغربي فسوف نتعرف علي ماذا يحتاج الاهلي في هذه المباراه حتي يتاهل وإذا استطاع الأهلي التأهل وتحقيق الفوز، والصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023، سيكون على موعد مع الفائز من شبيبة القبائل الجزائري والترجي التونسي، حيث ستكون مباراة الإياب في القاهرة.

تشكيل الاهلي امام الرجاء المغربي

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي.
  • خط الدفاع: محمود متولي، محمد هاني، على معلول، محمد عبدالمنعم.
  • خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، عمرو السولية.
  • خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود كهربا.
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