بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء يلا شوت اليوم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء يلا شوت اليوم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ستشهد مدينة القاهرة الدولية اليوم مباراة كروية نارية تجمع بين الفريقين العريقين، النادي الأهلي والرجاء المغربي، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو ستاد القاهرة الدولي، الذي سيكون شاهدًا على مواجهة قوية ومثيرة بين الفريقين، والتي يسعى فيها الفريقان لتحقيق الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية تمهد الطريق للتأهل إلى المرحلة المقبلة من البطولة.

ويدخل النادي الأهلي المباراة وهو يطمح في تحقيق الفوز على منافسه المغربي، وإسعاد جماهيره التي تعد من أشرس جماهير الكرة العربية، وذلك بعدما تأهل الفريق بسهولة إلى دور الثمانية بعد تخطيه مرحلة المجموعات بنجاح.

ومن جانبه، يأمل الرجاء المغربي في تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، وإثبات جدارته في المنافسة على اللقب، بعدما تأهل إلى دور الثمانية بعد نجاحه في تخطي مرحلة المجموعات بمجموعة صعبة.

ويترقب عشاق الكرة الإفريقية هذه المواجهة الحماسية، حيث يتوقعون مباراة مثيرة وشديدة الندية بين الفريقين، وتحديدًا بعدما تبين أن الفريقين يمتلكان تاريخًا حافلًا بالإنجازات والألقاب في البطولات الإفريقية.

الأهلي ضد الرجاء في دوري أبطال إفريقيا

تشهد مباراة النادي الأهلي المصري والرجاء الرياضي المغربي اليوم منافسة شديدة وشرسة، حيث يسعى الفريق المصري لإسعاد جماهيره الحماسية التي تؤازره بالآلاف، إذ وصلت أعداد التذاكر المباعة إلى 52 ألف تذكرة، مما يعكس حجم الإقبال الكبير على حضور المباراة ودعم الفريق الذي يعد أحد أعرق وأشهر الأندية في القارة الإفريقية.

ومن جانبه، يعد الرجاء الرياضي المغربي فريقًا قويًا ومنافسًا صعبًا، حيث يسعى لتحقيق الفوز خارج أرضه وإسعاد جماهيره الوفية، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تمهد الطريق للتأهل إلى المرحلة المقبلة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبهذا الإقبال الكبير على حضور المباراة، يتوقع عشاق الكرة الإفريقية مباراة مثيرة وشيقة، تعكس حجم الأهمية التي تحملها هذه المواجهة بالنسبة للفريقين وجماهيرهما، وتشهد منافسة شرسة وقوية بين الفريقين على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

مشوار الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا

عانى فريق النادي الأهلي في بداية مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث واجه صعوبات كبيرة في مرحلة دور المجموعات، إلا أنه عاد بقوة وتمكن من الفوز في آخر جولتين على كل من فريق القطن الكاميروني والهلال السوداني، ليتأهل في المركز الثاني خلف ماميلودي صن داونز إلى دور الثمانية.

ويسعى فريق الأهلي من خلال مباراته المرتقبة أمام الرجاء المغربي إلى مواصلة التألق والانتصارات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتحقيق نتيجة إيجابية تمهد الطريق أمامه للفوز في مباراة العودة التي ستقام في المغرب، وذلك لإسعاد جماهيره الحماسية التي تؤازره بكل دعم وتشجيع.

ومن المتوقع أن تكون مباراة الأهلي والرجاء المغربي شديدة الندية والإثارة، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز وتأمين مركز في الدور المقبل من البطولة، وتقديم أداء مميز يرضي جماهيرهما المتشوقة دائمًا لمشاهدة فرقهما المفضلة تلعب بأفضل ما لديها.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

غيابات الأهلي ضد الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

يواجه المدرب السويسري لفريق الأهلي، مارسيل كولر، صعوبة في مباراته المقبلة أمام الرجاء المغربي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يفتقد خدمات 3 لاعبين بداعي الإصابة.

ويغيب عن المباراة اللاعب رامي ربيعة بسبب الإصابة التي تعرض لها في الكتف خلال مباراة فريقه ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر لموسم 2021-2022.

وبالإضافة إلى ذلك، يعاني اللاعب أحمد عبد القادر من إصابة في العضلة الخلفية، مما يمنعه من المشاركة في المباراة ضد الرجاء المغربي.

كما يفتقد الفريق خدمات اللاعب التونسي محمد الضاوي، المعروف باسم "كريستو"، الذي تعرض لإصابة في الكاحل خلال مباراة فريقه ضد سموحة في الدوري الممتاز.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

وبهذه الغيابات الحساسة، يتعين على فريق الأهلي العمل بجهد كبير لتعويض غياب هؤلاء اللاعبين وتحقيق الفوز في المباراة المرتقبة، وذلك للحفاظ على آمال الفريق في التأهل إلى الدور المقبل من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولرفع معنويات اللاعبين والجماهير المشجعة للفريق.

موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا، وتحديدا ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، اليوم السبت 22 أبريل في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 7:00 مساء بتوقيت جرينتش، الساعة 11:00 مساء بتوقيت أبو ظبي.