يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم

يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم، ستشهد اليوم مواجهة مثيرة بين فريقي الأهلي والرجاء المغربي في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يحتضن ملعب الأهلي بالقاهرة المواجهة المرتقبة في الساعة التاسعة مساءً، وذلك في اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك.

طريقة مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء مجانا

لعشاق كرة القدم، يمكنهم متابعة مباراة الأهلي والرجاء المغربي اليوم السبت بشكل مجاني، والاطلاع على كل ما يحدث داخل أرض الملعب، من خلال مشاهدة قناة تايم سبورت الأرضية، وهي القناة الرسمية للنادي الأهلي.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن الاستماع إلى المحطتين الإذاعيتين أون سبورت FM والشباب والرياضة FM، والتي ستقوم بتغطية المباراة بالتعاون مع تايم سبورت، وذلك لتزويد المشجعين بأحدث المستجدات والتحليلات الخاصة بالمباراة.

وبهذه الطرق المتاحة والمجانية، يمكن لعشاق كرة القدم من جميع أنحاء العالم، الاستمتاع بمتابعة المباراة المرتقبة بين الأهلي والرجاء المغربي، والتي تعد من أهم المباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

ويمكن الوصول إلى المحطتين الإذاعيتين لمتابعة مباراة الأهلي والرجاء، عن طريق ضبط الترددات الآتية:

- محطة أون سبورت FM، عبر تردد 93.7.

- محطة الشباب والرياضة FM، عبر تردد 108.

موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي

ستقام مباراة الأهلي والرجاء المغربي في استاد القاهرة، بحضور 52 ألف مشجع، وذلك في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وجنوب إفريقيا.

وتبدأ أولى لحظات المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت البحرين وقطر والسعودية، بينما تنطلق المباراة في الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

ومع توافد الجماهير على الملعب، يترقب الجميع هذه المواجهة المرتقبة بين الأهلي والرجاء المغربي، والتي تعد من أهم مباريات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

الأهلي يسعى لإضافة اللقب الـ11

يسعى النادي الأهلي إلى استعادة اللقب الغائب عنه العام الماضي، بعدما خسره أمام الوداد، وإضافة اللقب رقم 11 إلى خزائنه، وسيكون على موعد مع مواجهة حاسمة أمام الرجاء المغربي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي ستقام اليوم، وستعقبها مباراة الإياب على أرض المغرب.

ويتوقع أن يبذل الفريق المصري قصارى جهده لتحقيق الفوز بنتيجة جيدة في مباراة الذهاب أمام الرجاء المغربي، الذي تأهل لهذا الدور بعد حصده لرصيد 16 نقطة واحتلاله المركز الأول في المجموعة الثالثة من دور المجموعات.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

ويأمل الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، ومواصلة تألقه في البطولة، لتحقيق حلم الفوز باللقب للمرة الـ 11 في تاريخ النادي.