مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء المغربي بث مباشر في دوري الأبطال .. يلا شوت

مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء المغربي بث مباشر في دوري الأبطال.. يلا شوت، مشاهدة مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي على القناة المفتوحة، تنقل قناة أون تايم سبورتس (البث الأرضي) مباراة الأهلي والرجاء المغربي الليلة، وهي ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي لمواجهة فريق الرجاء البيضاوي المغربي في لقاء الذهاب من دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويأمل الفريقان في تحقيق الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة الحاسمة، للانطلاق بقوة نحو التأهل للدور نصف النهائي من البطولة.

موعد مباراة الأهلى والرجاء المغربي

ستقام مباراة الأهلي والرجاء المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرض ملعب القاهرة الدولي.

وسيكون هذا اللقاء حاسمًا لكلا الفريقين الذين يسعيان لتحقيق الفوز وتقديم أداء قوي، للانطلاق بمزيد من الثقة في المنافسات المقبلة من البطولة، والتأهل إلى الدور نصف النهائي.

تردد قناة On Time Sports على البث الأرضي

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الأرضي (التماثلي): UHF9

التردد الأرضي (الرقمي): UHF32

كيفية استقبال تردد قناة اون تايم سبورت الأرضي

يمكن للمشاهدين استقبال قناة أون تايم سبورتس من خلال سلك الدش الأرضي، عن طريق التردد UHF 32، وذلك من خلال توصيل الكابل في مكانه المخصص في التلفزيون.

ويمكن متابعة القناة من خلال محطات "الأنالوج"، وذلك عن طريق وضع الرابط "RF" في المكان المخصص له في شاشة التلفاز، وتتوفر في هذه الحالة تقنية HD.

وإذا لم تتوفر تقنية البث الرقمي، يمكن شراء جهاز يدعم البث الرقمي باسم "CNE"، وتوصيله بالتلفزيون.

وفي حالة عدم توفر تلفزيون عادي وتوفر شاشة LCD أو LED، يمكن تحويل ATV إلى DTV من خلال الإعدادات، ومن ثم اختيار UHF ANTENNA وتوصيل سلك الدش لمشاهدة قناة أون تايم سبورتس.

– القمر الصناعي: نايل سات

– التردد الأرضي «التماثلي»: UHF9

– التردد الأرضي «الرقمي»: UHF32

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي

وتذاع مباراة الأهلى والرجاء البيضاوي المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا على قناة bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا وبالتحديد bein sport Hd4 إلى جانب قناة اون تايم سبورت الأرضية.

صراع الهدافين يشعل مباراة الأهلي والرجاء المغربي

تتوقع مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا منافسة شرسة بين حمزة خايا، لاعب فريق الرجاء المغربي، ومحمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، على صدارة هدافي البطولة للموسم الحالي.

ويتصدر حمزة خايا قائمة هدافي دوري أبطال إفريقيا حتى الآن برصيد 5 أهداف، ويمثل فريقه بشكل مميز في البطولة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

وفي المركز الثاني يأتي محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، برصيد 4 أهداف، ويتصدر قائمة هدافي فريقه في دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يقدم اللاعبان أداءً مميزًا في هذه المباراة الحاسمة، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز والمحافظة على مركزه في صدارة هدافي البطولة.

الأهلي مع الرجاء المغربي

سبق لفريق الأهلي أن واجه فريق الرجاء المغربي في 11 مباراة سابقة، حيث حقق المارد الأحمر الانتصار في 5 مباريات، بينما فاز الأخضر المغربي في مرتين فقط، وانتهت أربع مباريات بالتعادل.

ومن المثير للاهتمام معرفة نتيجة مباراة اليوم ومن سيتمكن من الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة الهامة، وهل سينجح الأهلي في مواصلة سلسلة انتصاراته في مواجهاته مع الرجاء المغربي أم سيتمكن الأخضر المغربي من العودة بالفوز وتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المرحلة الحاسمة من البطولة.

نهائي البطولة العربية عام 1996

سبق وأن التقى فريق الأهلي المصري مع فريق الرجاء المغربي في نهائي بطولة الأندية العربية لأبطال الدوري في عام 1996، وتمكن المارد الأحمر من الفوز في هذه المواجهة بنتيجة 3-1، محققًا بذلك لقب البطولة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

ويعد هذا الانتصار من الذكريات الجميلة لجماهير الأهلي، ويعكس تاريخ النادي ومدى قوته وتميزه في عالم كرة القدم العربية، وقد يكون هذا الفوز حافزًا إضافيًا للاعبين والمشجعين في مباراة اليوم ضد الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

كأس النخبة العربية عام 1997

وتقابل الأهلى أمام الرجاء المغربي ببطولة النخبة العربية عام 1997 وفاز المارد الأحمر بهدفين دون رد.

بطولة إفريقيا عام 1999

في بطولة دوري أبطال إفريقيا لعام 1999، واجه فريق الأهلي المصري فريق الرجاء المغربي في دور المجموعات. وفي مباراة الذهاب، انتهت المباراة بفوز الأخضر المغربي بنتيجة هدف دون رد.

وفي مباراة الإياب، تمكن فريق الأهلي من تحقيق التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، لينتهي اللقاء بالتعادل الإجمالي 1-1 بين الفريقين.

وتعد هذه المواجهة من اللقاءات النادرة التي جمعت بين الفريقين في دوري أبطال إفريقيا، وتظهر أهمية هذه البطولة والمنافسة الحامية بين الفرق المشاركة فيها.

بطولة إفريقيا عام 2002

في عام 2002، تكررت مواجهة الأهلي المصري مع الرجاء المغربي في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وفي لقاء الذهاب الذي أقيم في المغرب، تمكن الأخضر المغربي من تحقيق الفوز بنتيجة 2-1 على حساب الأهلي.

وفي مباراة الإياب التي أقيمت في مصر، انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3، لتتم إحراز كل فريق على نقطة واحدة.

ويعد هذا اللقاء من المواجهات النارية التي جمعت بين الفريقين في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تظهر المنافسة القوية بين الفرق المشاركة في هذه البطولة العريقة.

بطولة إفريقيا عام 2005

في بطولة دوري أبطال إفريقيا لعام 2005، التقى فريق الأهلي المصري مع فريق الرجاء المغربي في دور المجموعات. وفي لقاء الذهاب الذي أقيم في مصر، تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز بنتيجة هدف نظيف على حساب الرجاء المغربي.

وفي مباراة الإياب التي أقيمت في المغرب، انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، ليتم إحراز كل فريق على نقطة واحدة في هذه المواجهة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

تعتبر هذه المواجهة من اللقاءات الهامة التي جمعت بين الفريقين في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتعكس أهمية هذه البطولة والمنافسة الشديدة بين الفرق العربية والإفريقية المشاركة فيها.

كأس السوبر الأفريقي عام 2021

في عام 2021، التقى فريق الأهلي المصري مع فريق الرجاء المغربي في نهائي كأس السوبر الأفريقي. وفي نهاية الوقت الأصلي للمباراة، انتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

وفي ركلات الترجيح، تمكن المارد الأحمر من الفوز بنتيجة 6-5، ليتم إحراز اللقب لصالح فريق الأهلي المصري.

تعتبر هذه المواجهة من اللقاءات القوية التي جمعت بين الفريقين في كأس السوبر الأفريقي، وتظهر المنافسة الشديدة بين الفرق العربية والإفريقية في هذه البطولة الهامة. ويعد هذا الفوز إنجازًا كبيرًا لفريق الأهلي، ويعكس قوته وتميزه في عالم كرة القدم العربية والإفريقية.

بطولة إفريقيا عام 2022

في عام 2022، واجه فريق الأهلي المصري فريق الرجاء المغربي في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وفي لقاء الذهاب الذي أقيم في مصر، تمكن الأهلي من تحقيق الفوز بنتيجة 2-1 على حساب الرجاء المغربي.

وفي مباراة الإياب التي أقيمت في المغرب، انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، وهو النتيجة التي قادت إلى تأهل فريق الأهلي إلى المربع الذهبي من البطولة.

وتعد هذه المواجهة من المواجهات الهامة التي جمعت بين الفريقين في دوري أبطال إفريقيا، وتظهر القوة والمنافسة الشديدة بين الفرق العربية والإفريقية في هذه البطولة الهامة. ويعد تأهل الأهلي إلى المربع الذهبي إنجازًا كبيرًا للفريق، ويعكس قوته وتميزه في عالم كرة القدم العربية والإفريقية.