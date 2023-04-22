يلا شوت الاهلي والرجاء || مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء المغربي يلا كورة بث مباشر اليوم يوتيوب

يلا شوت الاهلي والرجاء || مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء المغربي يلا كورة بث مباشر اليوم يوتيوب، يلتقي فريق الأهلي المصري مع فريق الرجاء الرياضي المغربي في مباراة هامة اليوم السبت 22 أبريل 2023، وذلك ضمن منافسات ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022/2023.

تعد هذه المواجهة من المباريات المهمة والحاسمة التي تحدد مصير الفرق المشاركة في البطولة، وتظهر المنافسة الشديدة بين الفرق العربية والإفريقية في هذه البطولة العريقة.

يتطلع فريق الأهلي إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة والتأهل إلى المربع الذهبي من البطولة، فيما يسعى فريق الرجاء الرياضي المغربي إلى تحقيق الانتصار والمضي قدمًا في البطولة.

ويترقب عشاق كرة القدم في العالم العربي والإفريقي هذه المواجهة القوية والمثيرة، والتي تعد من أهم المواجهات في بطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم.

تنطلق مباراة الأهلي والرجاء الرياضي في دوري أبطال إفريقيا، اليوم السبت 22 أبريل 2023 في تمام الساعة 23:00 م بتوقيت الإمارات وعمان،الساعة 22:00 م بتوقيت البحرين وقطر والسعودية والكويت والعراق وسوريا والأردن، الساعة 21:00 م بتوقيت مصر والسودان وليبيا وفلسطين ولبنان، الساعة 20:00 م بتوقيت المغرب وتونس والجزائر،علي ملعب القاهرة الدولي.

جمعت المباريات بين فريقي الأهلي المصري والرجاء الرياضي المغربي في ثلاث مرات، حيث فاز الأهلي في مرتين، وتعادل الفريقان في مباراة واحدة.

وفي جميع المرات التي التقى فيها الفريقان، شهدت المباريات منافسة شديدة وأداءً مثيرًا من اللاعبين.

وستنقل القناة الرياضية بي ان سبورتس beIN Sports أحداث المباراة مباشرةً في الوطن العربي، حيث تعد الناقل الحصري لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يتابع عشاق كرة القدم في العالم العربي والإفريقي هذه المباراة بشغف وحماس كبيرين، والتي تعد من أهم المواجهات في بطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم.

موعد مباراة الأهلي والرجاء اليوم

وتنطلق مباراة الأهلي والرجاء المغربي في ذهاب دور الـ8 ببطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت السعودية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي

ومن المنتظر أن تذاع مباراة الأهلي والرجاء عبر فضائية bein sports HD 4، وbein sports FR 6 HD max، وأون تايم سبورتس الأرضية.

معلق مباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا

وأعلنت شبكة قنوات bein sports عن تعيين المعلق التونسي عصام الشوالي لنقل أحداث المباراة على الهواء مباشرًة.