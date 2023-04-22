بث مباشر الأهلي والرجاء.. مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. يلا شوت

بث مباشر الأهلي والرجاء.. مشاهدة مباراة الأهلي اليوم.. يلا شوت ، ويستضيف فريق الأهلي المصري نظيره الرجاء الرياضي المغربي في مواجهة مهمة وحاسمة، مساء يوم السبت الموافق 22 أبريل، وذلك على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تعد هذه المباراة من المواجهات الحاسمة التي ستحدد مصير الفرق المشاركة في البطولة، وستشهد منافسة شديدة بين الفريقين العربيين في هذه البطولة الهامة.

يسعى فريق الأهلي إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة وتحقيق نتيجة إيجابية على أرضه، فيما يسعى فريق الرجاء الرياضي المغربي إلى تحقيق الفوز أو تعادل إيجابي خارج أرضه.

ويترقب عشاق كرة القدم في العالم العربي والإفريقي هذه المواجهة القوية والمثيرة، والتي ستشهد تنافسًا كبيرًا بين الفريقين، وستكون بمثابة اختبار صعب لقدراتهما في هذه البطولة الهامة.

الأهلي ضد الرجاء في دوري أبطال إفريقيا

يشهد ملعب القاهرة الدولي صراعًا مثيرًا يتجدد، يجمع فريق الأهلي المصري بفريق الرجاء الرياضي المغربي، حيث يطمح الفريق المصري لإدخال الفرحة والسرور على جماهيره التي قررت مؤازرته بأعداد غفيرة.

وقد وصلت التذاكر التي تم بيعها لهذه المباراة إلى أكثر من 52 ألف تذكرة، مما يدل على حماس وتشجيع الجماهير المصرية لفريقها في هذه المواجهة الحاسمة.

وسيكون للجماهير دور كبير في دعم الفريق وتحفيزه على تقديم أداءٍ مميزٍ في المباراة، وسيسعى الأهلي للاستفادة من هذا الدعم والانتصار في هذه المواجهة الهامة، فيما يسعى الرجاء الرياضي المغربي إلى تحقيق الفوز والعودة بنتيجة إيجابية إلى مغربه.

يسعى فريق الأهلي المصري إلى مواصلة التألق في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك في الجولات الأخيرة والحاسمة من دور المجموعات، بعد أن كان قريبًا من الخروج من البطولة، إلا أنه تمكن من العودة من بعيد بفضل فوزه في آخر جولتين على القطن الكاميروني والهلال السوداني في ملعب القاهرة الدولي، ليتأهل في المركز الثاني خلف ماميلودي صنداونز إلى دور الثمانية.

وقبل مواجهة الرجاء المغربي، نجح الأهلي في تحقيق الفوز في آخر مباراته ضد سموحة في بطولة الدوري الممتاز، وتحديدًا في المرحلة السادسة والعشرين، بنتيجة 2-0، وشهدت تألق الثنائي محمد شريف ومحمود كهربا، مما يعزز من ثقة الفريق ويدفعه لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة القادمة ضد الرجاء المغربي، ومواصلة مشواره في البطولة.

موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

وتنطلق مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا، وتحديدا ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 7:00 مساء بتوقيت جرينتش، الساعة 11:00 مساء بتوقيت أبو ظبي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا

وتذاع مباراة الأهلي والرجاء المغربي في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 4 beIN Sports HD 4، ويمكنكم الاستمتاع بها من خلال تعليق التونسي عصام الشوالي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الرجاء المغربي

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي مواجهة السبت أمام الرجاء بعناصر تأتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - محمود متولي - محمد عبد المنعم - علي معلول

الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - مروان عطية

الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا.

تاريخ مواجهات الأهلي ضد الرجاء المغربي

يتوجه الفريقان الأهلي المصري والرجاء المغربي للمواجهة المرتقبة في منافسات دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وقد تقابل الفريقان في 11 مباراة سابقة، منها 9 مواجهات على المستوى الإفريقي، ومواجهتان في البطولات العربية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

وقد حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز في 4 مباريات من مواجهاته مع الرجاء المغربي، بينما حقق فريق الرجاء المغربي فوزين فقط على المارد الأحمر خلال تاريخ مواجهات الفريقين.

وكان التعادل نتيجة 5 مباريات سابقة بين الفريقين، ومن بينها تعادل حسم الأهلي بعده لقب سوبر إفريقيا بركلات الترجيح، وهو ما يعكس المنافسة الشديدة التي تجمع بين الفريقين، ويزيد من حماس المباراة الجديدة التي تجمعهما.