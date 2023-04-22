مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء المغربي بث مباشر يلا شوت في دوري أبطال أفريقيا

بث مباشر الاهلي والرجاء يلا شوت Live HD || مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء المغربي بث مباشر يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا، يترقب عشاق كرة القدم مواجهة قوية اليوم السبت، حيث يجتمع النادي الأهلي المصري والرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، على استاد القاهرة الدولي في مواجهة مثيرة.

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه مارسيل كولر، لتقديم أداءٍ مميزٍ والفوز في هذه المواجهة، بهدف تحقيق نتيجة إيجابية تجعله مطمئنًا قبل لقاء الإياب المقرر إقامته في المغرب.

وتعتبر المباراة بمثابة تحدٍ كبير لكلا الفريقين، حيث يتنافسان على الوصول إلى المربع الذهبي من البطولة الأفريقية الأهم، وتشجع الجماهير الرياضية على متابعة هذه المواجهة المرتقبة، التي ستشهد إثارة وندية بين الفريقين.

موعد مباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا

ستنطلق مباراة الأهلي المصري والرجاء المغربي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، وسيشهد الملعب حضور 52 ألف مشجع في هذه المواجهة الحاسمة ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وحقق الأهلي المصري تأهلًا كوصيف لمجموعته في هذه البطولة، فيما تأهل الرجاء المغربي كمتصدر لمجموعته، مما يعزز من أهمية هذه المواجهة القوية بين الفريقين، ويجعلها أكثر إثارة وتحديًا، ويترقب جماهير الكرة الأفريقية هذه المواجهة بفارغ الصبر، لمشاهدة الأداء الرائع والندية الشديدة بين الفريقين.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا

تنقل قناة بي إن سبورتس 4 مباراة الأهلي والرجاء المغربي ويُعلق على اللقاء التونسي عصام الشوالي، كما تنقل المباراة قناة بي إن سبورتس الفرنسية 6، بتعليق فرنسي، في لقاء سوف ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء مجانا

يمكن لعشاق كرة القدم متابعة مباراة الأهلي المصري والرجاء المغربي في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على قناة تايم سبورتس التي تنقل المباراة عبر البث الأرضي وليس الفضائي، وهذا يعد فرصة رائعة لمن لا يمتلكون اشتراكات في القنوات الرياضية الفضائية.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويمكن للجماهير الرياضية الاستمتاع بمشاهدة المباراة المثيرة على شاشة تايم سبورتس، وهي قناة تقدم العديد من الأحداث الرياضية المهمة والمشوقة على البث الأرضي في مصر، ما يجعلها خيارًا رائعًا لمتابعة المباريات بكل سهولة ويسر.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الرجاء

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، محمود متولي، محمد هاني

الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، عمرو السولية

الهجوم: بيرسي تاو، كهربا، حسين الشحات