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يلا شوت yalla shoot بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي المصري ضد الرجاء المغربي al ahly vs raja club

يلا شوت yalla shoot بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء المغربي al ahly vs raja club

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بوابة الفجر

يلا شوت yalla shoot بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء المغربي al ahly vs raja club، تعتبر مباريات الأندية العربية من بين أكثر المواجهات المثيرة في تاريخ كرة القدم العربية، ومن بين هذه المواجهات تتصدر مواجهات الأهلي المصري والرجاء المغربي قائمة الصراعات الكروية العربية الممتعة.

وقد جمعت بين المارد الأحمر والنسور الخضر العديد من المواجهات عبر التاريخ، بالأخص في بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي تشكل الساحة الرئيسية للصراع بين الفريقين وجميع فرق الشمال العربي الأفريقي، والتي تحظى بمتابعة واسعة من عشاق الكرة العربية.

ما تاريخ مواجهات الأهلي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا؟

سبق وأن تقابل الأهلي المصري والرجاء المغربي في 8 مباريات سابقة ضمن بطولة دوري أبطال إفريقيا، وشهدت هذه المواجهات تكافؤًا كبيرًا بين الفريقين العريقين.

حقق المارد الأحمر الفوز في مباراتين، في حين انتصر النسور الخضر مثلهما، وانتهت 4 مواجهات بالتعادل بين الفريقين.

وتميزت مواجهات الأهلي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا بتكافؤ الأهداف أيضًا، حيث سجل الأهلي 10 أهداف، بينما سجل الرجاء نفس العدد من الأهداف.

ما تاريخ مواجهات الأهلي والرجاء في السوبر الأفريقي؟

جمعت مباراة واحدة فقط بين الأهلي المصري والرجاء المغربي في كأس السوبر الأفريقي، وذلك في نسخة عام 2021، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله، قبل أن يحسم المارد الأحمر الأمور لصالحه بفضل ركلات الترجيح، ليتوج باللقب ويضيفه إلى قائمة بطولاته المحلية والقارية المتنوعة.

ما تاريخ مواجهات الأهلي والرجاء في البطولات العربية؟

تجمع مواجهتان بين الأهلي المصري والرجاء المغربي في البطولات العربية، حيث تم لعب الأولى في نهائي البطولة العربية عام 1996، وانتهت المباراة لصالح المارد الأحمر.

وجرت المواجهة الثانية بين الفريقين في بطولة النخبة عام 1997، وتمكن النادي الأهلي من حسمها لصالحه، مما يعكس الصراع المثير بين الأندية العربية الكبيرة والتنافس الشديد بين الفرق المميزة في المنطقة.

ما تاريخ مواجهات الأهلي والرجاء في جميع البطولات؟

جمعت 11 مباراة بين الأهلي المصري والرجاء المغربي في جميع البطولات، حيث استطاع المارد الأحمر الفوز في أربع مباريات، فيما حقق النسور الخضر الانتصار في اثنتين من هذه المواجهات، وانتهت 5 مباريات بالتعادل.

تعكس هذه الإحصائيات المواجهات المثيرة والصراع الشديد بين الأندية العربية المميزة، وخاصة بين الأهلي والرجاء، اللذين يمتلكان جماهير كبيرة ويتميزان بتاريخ حافل بالإنجازات والألقاب المهمة في الكرة العربية والإفريقية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

تاريخ مواجهات الأهلي والرجاء

البطولةالمبارياتالأهليالرجاءالتعادل
دوري أبطال إفريقيا8224
السوبر الأفريقي1001
البطولة العربية1100
بطولة النخبة العربية1100
مباريات الأهلي والرجاء11425
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