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كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء اليوم بث مباشر يلا شوت HD في دوري أبطال أفريقيا

كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء اليوم بث مباشر يلا شوت HD في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر
بوابة الفجر

كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء اليوم بث مباشر يلا شوت HD في دوري أبطال إفريقيا، يستعد ستاد القاهرة لاستقبال الديربي الشمال أفريقي المميز الذي سيجمع بين الأهلي المصري والرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويترقب عشاق الكرة العربية هذه المواجهة المثيرة بفارغ الصبر.

يحل المارد الأحمر في هذه المباراة بصعوبة شديدة بعد بداية سيئة في المرحلة الأولى من دور المجموعات، ويأمل الفريق في تحقيق الفوز والتأهل إلى نصف النهائي وتعويض هزيمته العام الماضي من الوداد، والوصول للنهائي للمرة الرابعة على التوالي، وإضافة لقب جديد لسجل إنجازاته العريض في الكرة الإفريقية.

على الرغم من أن الرجاء المغربي يظهر أداءً جيدًا في بطولات إفريقيا، إلا أنه يعاني من صعوبة في الصعود إلى القمة على الصعيد المحلي، ويواجه التحديات في هذا الصدد.

وفي حالة تكبد الفريق أي خسارة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، فإن ذلك قد يؤدي إلى رحيل المدرب منذر الكبير من منصبه، بسبب الضغوطات المتزايدة عليه والمطالبات بتحقيق الانتصارات على المستوى المحلي أيضًا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا 2023

يمكنك متابعة مباراة الأهلي والرجاء فضائيًا من خلال قناة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لمجريات دوري أبطال إفريقيا.

ستكون المباراة عبر شاشة beIN Sports HD 4 بتعليق المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء

يمكنك متابعة مباراة الأهلي والرجاء مجانًا، ولكن ليس فضائيًا، بل من خلال البث الأرضي.

قناة "تايم سبورتس" المصرية ستنقل المباراة أرضيًا مجانًا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

البث المباشر لمباراة الأهلي والرجاء في دوري أ[طال إفريقيا 2023

البث المباشر لمباراة الأهلي والرجاء سيكون متاحًا من خلال الاشتراك في تطبيق "تود" أو عبر خدمة بي إن كونكت، وفي كلا الحالتين عليك دفع رسوم اشتراك.

موعد مباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا 2023

ستقام مباراة الأهلي والرجاء على ستاد القاهرة الدولي يوم السبت الموافق 22 أبريل/نيسان 2023.

وستنطلق المباراة في السابعة مساءً بتوقيت المغرب، التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية

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