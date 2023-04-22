يلا شوت hd مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء live بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

يلا شوت hd مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء live بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا، استعدوا جميعًا عشاق الكرة العربية، حيث يحتفي الجميع بموعد مباراة الأهلي المصري والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام في مساء السبت 22 أبريل 2023، حيث سيكون هذا اللقاء المصيري والمثير من بين أهم مواجهات الفريق الأحمر.

على الأكيد، ستتجه الأنظار بشدة نحو القنوات الناقلة للمباراة، وسينبض قلوب المشجعين بشدة، في انتظار هذه المواجهة الحاسمة، ولا يمكن الإغفال عن تشكيل الفريق الأهلي في هذه المباراة، حيث سيكون له دور كبير في تحديد مسار الفريق في الدوري.

ومن المتوقع أن يكون الأداء العالي في هذه المواجهة ضروريًا للفوز، وسيكون انتصار الفريق الأحمر أمرًا مهمًا لتحقيق التأهل إلى المراحل المتقدمة في البطولة، وبالتالي تأمين فرصة التنافس على اللقب الأفريقي المرموق.

موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي

تحرص جماهير الأهلي المصري والرجاء المغربي على متابعة المواجهة الحاسمة التي ستجمعهما في دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء اليوم السبت 22 أبريل، حيث سينطلق اللقاء في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتأتي تشكيلة الفريق في هذه المباراة بأهمية كبيرة لفريق الأهلي المصري في مسيرته نحو تحقيق البطولة، وسيكون اللاعبون على أتم الاستعداد لتحقيق الانتصار وتقديم عروض قوية ومتميزة، وهو ما يثير تحمس الجماهير العربية ويجعلها في انتظار هذا اللقاء الحاسم.

وسيتم تغطية أحداث المباراة على عدة قنوات ناقلة، ويمكن لعشاق الكرة الحمراء الاستمتاع بالمشاهدة في العديد من الدول العربية، وسنعرض ترددات هذه القنوات لتسهيل متابعة المباراة بكل سهولة ويسر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي في بطولة إفريقيا

تتمتع بقنوات بين سبورت الرياضية بحقوق نقل مباريات دوري أبطال إفريقيا، ومن هذا المنطلق أعلنت الشركة عن نقل مباراة الأهلي والرجاء المغربي في ذهاب دور ربع النهائي من البطولة الأفريقية، والتي ستقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، وذلك عبر تردد بي إن سبورتس 4 أتش دي beIN Sports HD 4.

وبهذا الإعلان، يتاح لجميع عشاق الكرة العربية فرصة متابعة المواجهة الحاسمة بين الفريقين، والتي ينتظرها الجميع بشدة، حيث ستكون هذه المباراة إحدى أبرز المواجهات في دوري أبطال إفريقيا، وستكون مناسبة لمشاهدة أفضل اللاعبين في القارة الإفريقية وهم يتنافسون على الفوز والتأهل إلى المراحل المتقدمة من البطولة.

تشكيلة الأهلي أمام الرجاء المغربي

التشكيل المتوقع للأهلي في مباراته ضد الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا يتألف من:

الحارس محمد الشناوي.

وفي خط الدفاع يوجد على معلول ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي ومحمد هاني.

بينما خط الوسط، من المتوقع أن يلعب عمرو السولية ومروان عطية وحمدي فتحي أو أليو ديانج.

كذلك سيشارك في خط الهجوم حسين الشحات ومحمود كهربا وبيرسي تاو.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

تردد بين سبورت 4 الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي

يمكن لجماهير القلعة الحمراء أن يشاهدوا المواجهة الحاسمة من خلال تثبيت بيانات تردد القنوات الناقلة:

التردد (ميجا هرتز) معدّل استقطاب الموجة معدّل الترميز معدّل تصحيح الخطأ إشارة ارسال البث 12604 أفق 2750 2/ DVB-S2

مُعلق مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

يُعد المعلق الشهير عصام الشوالي من أبرز المعلقين الرياضيين الذين يتميزون بموهبة فريدة في إثارة الحماسة والإثارة في تعليقهم على الأحداث الرياضية المهمة، ومن المتوقع أن تكون مباراة الأهلي والرجاء المغربي في بطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا العام، من بين المواجهات التي سيقوم الشوالي بتغطيتها وتعليقها بشكل سلس وجذاب.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

ومن المؤكد أنه سيقدم تغطية وافية لجميع تفاصيل المباراة، مع تسليط الضوء على المستويات المميزة للاعبين والتحليلات الفنية الدقيقة، والتي ستلفت انتباه الجماهير الرياضية في كل مكان، ومن المتوقع أن يكون تعليق الشوالي على هذه المباراة مثيرًا وشيقًا، وسيجذب انتباه الجماهير العريضة والمحبين لكرة القدم في الوطن العربي والعالم، وذلك بفضل موهبته الفريدة في التعليق الرياضي وإحداث الحماس والإثارة في نفوس المشاهدين.