بث مباشر مشاهدة الأهلي والرجاء يلاشوت الآن بدوري أبطال إفريقيا

بث مباشر مشاهدة الأهلي والرجاء يلاشوت الآن بدوري أبطال إفريقيا، ويترقب عشاق كرة القدم في الوطن العربي والعالم بفارغ الصبر المواجهة المرتقبة التي ستجمع الأهلي المصري بنظيره الرجاء المغربي، وذلك في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب استاد القاهرة الدولي، وسط حضور يزيد عن 52 ألف متفرج.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء، قبل مواجهة الرجاء في المغرب في لقاء الإياب، حيث يسعى الفريق المصري لتحقيق الفوز والتأهل إلى نصف نهائي البطولة الأفريقية الأهم في القارة.

ومن المتوقع أن تكون المباراة شديدة الإثارة والتنافس بين الفريقين، وستكون فرصة لعشاق كرة القدم لمتابعة أفضل اللاعبين في القارة الإفريقية وهم يتنافسون على الفوز وتحقيق الانتصار في هذه المواجهة المهمة.

ومن المتوقع أن يمثل فريق الأهلي أمام الرجاء المغربى كل من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، محمود متولى، علي معلول، خط الوسط: عمرو السولية، حمدى فتحى، مروان عطية، خط الهجوم: بيرسى تاو وحسين الشحات، محمود عبدالمنعم كهربا".

مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء بث مباشر اليوم في بطولة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم موسم 2023، مباراة من العيار الثقيل تجمع بين فريقي الاهلي والرجاء بث مباشر اليوم في دور ربع نهائي ( مباراة ذهاب ) من منافسات بطولة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم موسم 2023.

بينما يستضيف ملعب استاد القاهرة الدولي مباراة قوية تجمع بين فريقي الاهلي والرجاء بث مباشر اليوم في بطولة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم موسم 2023.

مباراة الاهلي والرجاء بث مباشر اليوم

بينما يواجه فريق الاهلي نظيره فريق الرجاء بث مباشر اليوم في دور ربع نهائي ( مباراة ذهاب ) من منافسات بطولة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم موسم 2023، اليوم السبت الموافق 22 أبريل 2023.

ومن المقرر أن يتم انطلاق صافرة بداية مباراة الاهلي والرجاء بث مباشر اليوم في دور ربع نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم موسم 2023، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت المغرب وموريتانيا، 8 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، 9 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا ولبنان وفلسطين والأردن وسوريا، 10 مساءً بتوقيت السعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن، 11 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

بث مباشر مباراة الاهلي والرجاء اليوم

بينما تذاع مباراة الاهلي والرجاء بث مباشر اليوم في دور ربع نهائي ( مباراة ذهاب ) من منافسات بطولة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم موسم 2023، عبر القنوات التالية، قناة بي إن سبورت 4، وعلي قناة Time sport .

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

وأسندت مهمة التعليق على أحداث مباراة الاهلي والرجاء بث مباشر اليوم في دور ربع نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم موسم 2023، إلي المعلقين الرياضيين، عصام الشوالي، أيمن الكاشف.