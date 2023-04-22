يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء بث مباشر اليوم في دوري ابطال افريقيا 2023

مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري ابطال افريقيا 2023، ينتظر عشاق ومتابعي كرة القدم في القارة الإفريقية والعالم بفارغ الصبر المواجهة الكروية الحاسمة التي ستجمع بين الفريق الأول لنادي الأهلي، الذي يقوده المدرب السويسري مارسيل كولر، ونظيره نادي الرجاء البيضاوي المغربي، في إطار مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن تكون هذه المباراة من أهم المواجهات في البطولة، حيث يبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز وتأهل إلى المراحل المتقدمة من البطولة، وستكون فرصة لمشاهدة أفضل اللاعبين في القارة الإفريقية وهم يتنافسون على الفوز وتحقيق الانتصار في هذه المواجهة المهمة.

وستنطلق مباراة الأهلي أمام الرجاء البيضاوي اليوم السبت الموافق الثاني والعشرين من شهر إبريل الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وستقام مباراة الأهلي أمام الرجاء البيضاوي على ملعب “القاهرة الدولي” ضمن مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا موسم 2022/2023 وسيذاع اللقاء عبر قناة ” بي إن سبورت” القطرية الناقل الحصري للبطولة القارية.

ويبحث عشاق المارد الأحمر وأيضا الجماهير المغربية عن القنوات المفتوحة التي ستنقل مباراة الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي أمام الرجاء البيضاوي

سيذاع اللقاء عبر قناة ” أون تايم سبورت” الأرضية الناقل الحصري لمباريات الأندية المصرية في البطولة القارية داخل مصر.

ويأتي ترددها على النحو التالي:

تردد القناة: 11681.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الإستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

كيفية تشغيل قناة أون تايم سبورت الأرضية ؟

ينبغي على المشاهدين التأكد من دعم جهازهم لاستقبال التردد الأرضي قبل تشغيل قناة "أون تايم سبورت" الأرضية. ويتم ذلك عن طريق الذهاب إلى قائمة الإعدادات باستخدام جهاز التحكم عن بعد، ثم اختيار قائمة القنوات وتوليف إعداد القناة، ثم التحويل إلى الخطوة الرقمية للبحث عن القنوات وانتظار حتى تمام التحميل. وبعد ذلك، يمكن اختيار قناة "أون تايم سبورت" باستخدام التردد الرقمي UHF 32 أو التردد الأنالوجي UHF 9.

وبهذه الطريقة، يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمتابعة برامج وبث مباشر لأحدث الأحداث الرياضية المحلية والدولية التي تعرضها قناة "أون تايم سبورت" الأرضية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

قائمة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح – كريم الدبيس – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول – محمد عبد المنعم – أكرم توفيق – عبد الرحمن رشدان – محمد هاني – محمد المغربي – محمد أشرف.

خط الوسط: محمود عبد المنعم “كهربا” – حمدي فتحي – أحمد عبد القادر – برونو سافيو – مروان عطية – حسين الشحات – أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي “أفشة” – محمد محمود – أحمد قندوسي – طاهر محمد طاهر – كريم فؤاد – رأفت خليل – محمد فخري – زياد طارق – أحمد نبيل “كوكا” – محمد نبيل “ميدو” – محمد الضاوي “كريستو”.

خط الهجوم: محمد شريف – حسام حسن – شادي حسين – بيرسي تاو.