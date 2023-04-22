يلا شوت .. مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم .. YALLA SHOOT

يلا شوت.. مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم.. YALLA SHOOT، بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، اليوم السبت، الموافق 22 أبريل 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي والرجاء في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء المغربى فى دورى أبطال إفريقيا بث مباشر

يسعى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، إلى تحقيق شعار الفوز في المباراة الحاسمة والهامة أمام نادي الرجاء المغربي، وذلك ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، التي ستقام اليوم السبت الموافق 22 إبريل 2023، ويسعى الفريق الأحمر خلال هذه المواجهة إلى تحقيق نتيجة إيجابية ومطمئنة على أرضه وأمام جماهيره، قبل السفر إلى المغرب لخوض مباراة الإياب المقررة في 29 أبريل الجاري، ومن المتوقع أن تكون هذه المباراة من أشرس المواجهات في البطولة، حيث يسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز وتأهل إلى المراحل المتقدمة من البطولة، وستشهد المواجهة تنافسا شديدا بين الفريقين على الفوز والتأهل في هذه المرحلة الحاسمة من البطولة الأفريقية الأهم.

أظهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، حرصًا كبيرًا على متابعة تسجيل مباراة الرجاء والوداد البيضاوي في قمة الدوري المحلي المغربي التي انتهت بالتعادل بهدفين، والتي كشفت عن معاناة فريق الرجاء البيضاوي في الجانب الدفاعي نتيجة غياب الثنائي المصاب محمد النهيري وعبد الصمد البدوي، بجانب عدم وضوح الرؤية حول مشاركة إسماعيل المقدم أمام الأهلي بسبب إصابته بالتواء في الكاحل خلال مباراة فريقه السابقة.

وأضاف كولر أن الفريق الرجاء البيضاوي يعاني أيضًا من عدم التجانس المعنوي والخططي بين مروان هدهودي وجمال حركاس، فيما يمتلك الأخير القدرة على التقدم وإحداث الزيادة العددية في الشق الهجومي وتسجيل الأهداف. ومن المتوقع أن تكون هذه المعاناة دافعًا للفريق الأحمر للاستفادة من هذه النقاط الضعيفة في الخصم والسعي لتحقيق الفوز في المباراة الحاسمة ضد الرجاء المغربي في إطار منافسات دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

قام المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، بتحليل وتقييم دفاع فريق الرجاء المغربي، والذي يعاني من ارتباك في أرقامه بمشواره المحلي بعد تلقي شباكه 20 هدفًا في 23 مباراة، ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب فرق الدوري المغربي.

وفي هذا الإطار، قرر كولر الدفع بجميع أسلحته التهديفية في المباراة الحاسمة ضد الرجاء المغربي، والاستفادة من الحالة الدفاعية المغربية، وذلك بالاعتماد على لاعبين مثل حسين الشحات ومحمد مجدي "قفشة" وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر ومحمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد شريف والجنوب إفريقي بيرسي تاو والجزائري أحمد القندوسي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

وقام كولر بتعزيز قدرات مجموعة المدافعين، خاصةً محمد عبد المنعم "كامبوس" ومحمود المتولي وياسر إبراهيم، لتحجيم تحركات فريق الرجاء المغربي، وخاصة الثلاثي حمزة خابا وزكرياء الهبطي والجزائري يسري بوزوق والتوجولي روجير أوهولو، الذين يُعَدُّون حلولًا تهديفية لفريق الرجاء.

وقد نجح الأهلي في آخر مباراة خاضها قبل مواجهة الرجاء المغربي، في تحقيق الانتصار على فريق سموحة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وتميز فيها الثنائي محمد شريف ومحمود كهربا بأدائهما المميز.

بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، اليوم السبت، الموافق 22 أبريل 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي والرجاء في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة.