يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال أفريقيا اليوم YALLSHOOT

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا اليوم YALLSHOOT، يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة بث مباشر لجميع متابعي كرة القدم حول العالم لمتابعة أحداث مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي، في لقاء جولة ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تجمع بين الفريقين في الموسم الحالي 2022-2023، ويتيح هذا البث الحي والمباشر للجماهير متابعة تفاصيل المباراة وأحداثها بشكل مباشر ومتواصل، في أي وقت ومن أي مكان يتواجدون فيه.

مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

انطلق نادي الأهلي في مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا من دور الـ32، حيث واجه فريق الاتحاد المنستيري التونسي وتمكن من الفوز بهدفين في مباراة الذهاب، وثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة الإياب.

ووقع الأهلي في المجموعة الثانية في دور المجموعات، بجانب صن داونز والهلال والقطن، وتمكن من حجز المركز الثاني برصيد 10 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على الهلال السوداني الذي حل في المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط.

في دور المجموعات، حقق الأهلي الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مباراة واحدة، وخسر في مواجهتين، وسجل 14 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 8 أهداف.

مشوار الرجاء في دوري أبطال إفريقيا

انطلق نادي الرجاء المغربي في مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة جمعية نيجيليك من النيجر، حيث تمكن من الفوز بهدفين في مباراة الذهاب، وبهدف وحيد في مباراة الإياب.

وقع الرجاء في المجموعة الثالثة في دور المجموعات، بجانب أندية سيمبا وحوريا وفيبرس، وتمكن من حسم الصدارة لصالحه برصيد 16 نقطة، وهو أعلى رصيد نقاط حققه أي نادي في دور المجموعات خلال الموسم الحالي.

في دور المجموعات، حقق فريق الرجاء الفوز في 5 مباريات، وتعادل في مباراة واحدة، ولم يتعرض للهزيمة، كما سجل 17 هدفًا، فيما تلقت شباكه 3 أهداف فقط.

يتوقع أن يفتقد نادي الأهلي لخدمات الثنائي رامي ربيعة ومحمد الضاوي كريستو بسبب الإصابة، بالإضافة إلى عدم جاهزية صانع الألعاب أحمد عبد القادر، على الرغم من تعافيه من الإصابة في الفترة الأخيرة.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

وسيغيب اللاعبون برونو سافيو وأيمن أشرف وشادي حسين عن صفوف الفريق بسبب أسباب فنية، في المواجهة الهامة التي تنتظر الفريق اليوم ضد الرجاء المغربي في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.ت

شكيل الأهلي المتوقع ضد الرجاء

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، محمود متولي، محمد هاني

الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، عمرو السولية

الهجوم: بيرسي تاو، كهربا، حسين الشحات

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا

تنقل قناة بي إن سبورتس 4 مباراة الأهلي والرجاء المغربي ويُعلق على اللقاء التونسي عصام الشوالي، كما تنقل المباراة قناة بي إن سبورتس الفرنسية 6، بتعليق فرنسي، في لقاء سوف ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء مجانا

ستقوم قناة تايم سبورتس بنقل مباراة الأهلي والرجاء المغربي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويمكن مشاهدة هذه القناة بشكل مجاني عبر البث الأرضي وليس الفضائي، وسيتم بث المباراة مباشرة على شاشة تايم سبورتس، ويمكن للمتابعين الاستمتاع بمشاهدة المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على القناة المذكورة.