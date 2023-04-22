يلا شوت.. مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا اليوم

يلا شوت.. مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم

بث مباشر
بوابة الفجر

يلا شوت.. مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليوم، ستشهد مباراة مثيرة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة، حيث يستضيف الأهلي المصري ضيفه الرجاء المغربي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وسيشهد هذا اللقاء تكرارًا لمباراة الفريقين في نفس الدور من النسخة الماضية للبطولة، حيث صعد الأهلي بفوزه في القاهرة 2-1، وتعادل في الدار البيضاء 1-1.

وقد شهد الفريقان الكثير من التغييرات الفنية منذ تلك المواجهة في الموسم الماضي، حيث كان المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني يقود الأهلي، بينما كان رشيد الطاوسي على رأس الجهاز الفني للرجاء.

وفي هذه المباراة المرتقبة، يقود الأهلي المدرب السويسري مارسيل كولر، بينما يشرف فنيًا على الرجاء المدرب التونسي منذر الكبير.

عائدون وراحلون

شهد فريق الأهلي بعض التغييرات المحدودة في صفوفه قبل مباراة اليوم، حيث عاد محمود عبد المنعم "كهربا" لتقديم أداء مميز في خط الهجوم، بعدما كان معارا في الموسم الماضي لنادي هاتاي سبور التركي، بعد خلافه مع المدرب السابق بيتسو موسيماني.

في المباراة السابقة أمام الرجاء المغربي في نفس الدور من النسخة السابقة للبطولة، لعب الأهلي بتشكيلة 3-4-3، بينما يلعب الفريق هذا الموسم بتشكيلة 4-2-3-1، التي يتحول أحيانًا إلى 4-3-3. ويتميز هذا الموسم بغياب الظهير الأيسر أيمن أشرف، الذي خرج تمامًا من حسابات المدرب مارسيل كولر.

كما شهدت المباراة السابقة مشاركة محمد محمود كبديل، والذي رحل هذا الموسم معارًا لنادي الاتحاد السكندري، بينما دخل وليد سليمان كبديل أيضًا قبل أن يعلن اعتزاله بنهاية الموسم الماضي. وشارك صلاح محسن كبديل في اللقاء الإياب، وقد رحل هذا الموسم على سبيل الإعارة إلى نادي سيراميكا كليوباترا.

وعلى الصعيد الدفاعي، عاد محمود متولي للعب دور قيادي في خط الدفاع بعد غياب طويل بسبب الإصابة، كما انضم للفريق لاعب الوسط المتألق مروان عطية.

الرجاء

يدخل فريق الرجاء المغربي مواجهة الأهلي في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي بتشكيلة تضم عدة عناصر شاركت في الموسم الماضي، مثل الحارس أنس الزنيتي ومروان هدهودي ومحمد ناهيري وزكريا الهبطي.

وشهد الفريق رحيل العديد من العناصر، من بينهم القائد محسن متولي الذي انتقل إلى الأهلي طرابلس الليبي، وبدر بلهرود الذي انتقل إلى نادي أحد السعودي، إضافة إلى الكونغولي فابريس نجوما وحميد أحداد وإلياس حداد وعبد الجليل جبيرة وأسامة سوكحان وأيوب شبود.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

على الجانب الآخر، يتألق في تشكيلة الرجاء بعض الأسماء الجديدة، مثل المهاجم حمزة خابا والإيفواري روجير أهولو ويسري بوزوق.

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