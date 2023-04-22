تحطم مروحية عسكرية بالعاصمة المالية باماكو 

أفادت القوات المسلحة في مالي، اليوم السبت، تحطم مروحية في حي سكني بالعاصمة المالية باماكو أثناء عودتها من عملية لمكافحة المتشددين، حيث جاء الحادث إثر تعرض مهمة إمداد للجيش لهجوم في وقت سابق السبت في شمال البلاد.

وبدورها، قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في بيان، إنه "نحو الساعة الواحدة وعشر دقائق بعد الظهر، تحطمت مروحية هجومية تابعة للقوات المسلحة المالية في منطقة سكنية في باماكو أثناء عودتها من مهمة عملانية"، مشيرة إلى "احتمال وقوع ضحايا"، من دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

وتعرض وفد رسمي لكمين قرب نارا، الثلاثاء، قُتل فيه مدير مكتب الرئيس الانتقالي واثنان آخران على الأقل، وتبنت الهجوم "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بالقاعدة.

في وقت سابق من صباح السبت، هاجم مسلحون معسكرًا في سيفاري بوسط مالي؛ ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة نحو ستين آخرين، وفق مسؤولين محليين.