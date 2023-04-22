مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء بث مباشر الآن في دوري أبطال أفريقيا 22 - 4 - 2023 ( يلا شوت )

مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء بث مباشر الآن في دوري أبطال إفريقيا 22 - 4 - 2023 ( يلا شوت )، يتوجه الأنظار إلى ملعب السلام في التاسعة مساء اليوم السبت، حيث يلتقي نادي الأهلي المصري مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي في مباراة الذهاب لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسبق للفريقين أن واجها بعضهما التحدي في تسع مباريات خلال خمس مواجهات إفريقية، حيث جمعتهما أربع مرات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ومرة واحدة في كأس السوبر الإفريقي.

تاريخ مواجهات الفريقين يتميز بالتكافؤ والإثارة، حيث تقابلا في تسع مباريات خلال خمس مواجهات إفريقية، وتبادل الفريقان الانتصارات بفوز كل فريق في مباراتين، وتعادل الفريقان في خمس مباريات.

وشهدت هذه المواجهات تسجيل لاعبي كل فريق أحد عشر هدفًا في مرمى الفريق الآخر، مما يعكس حدة المنافسة بين الفريقين وجاذبيتها للجماهير.

الأهلى بوابة الرجاء للفوز بلقب دورى الأبطال

تاريخ مواجهات الفريقين في بطولة دوري أبطال إفريقيا يعود إلى عام 1999، حيث التقيا في دوري المجموعات الذي كان يجرى من مجموعتين، وفي مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة، حقق فريق الرجاء البيضاوي الفوز بهدف دون رد، بينما انتهت مباراة العودة التي أقيمت بالدار البيضاء بتعادل بنتيجة هدف لكل فريق، حيث سجل هدف الأهلي محمد فاروق.

وعلى الرغم من أن الأهلي حل في المركز الثاني في مجموعته، إلا أن نظام البطولة في ذلك الوقت كان يقضي بصعود أول كل مجموعة للمباراة النهائية مباشرة، وبالتالي صعد الرجاء للمباراة النهائية وتوج باللقب على حساب الترجي التونسي.

الرجاء يتغلب على الأهلى فى 2002

تجددت مواجهة الفريقين في بطولة دوري أبطال إفريقيا في عام 2002، حيث التقيا مرة أخرى في دوري المجموعات. وفي المباراة التي أقيمت في الدار البيضاء، حقق الرجاء البيضاوي الفوز بنتيجة 2-1، وسجل هدف الأهلي الوحيد في هذه المباراة أحمد بلال.

وفي المباراة الثانية التي أقيمت في القاهرة، انتهت بتعادل بنتيجة 3-3، حيث سجل للأهلي كل من إبراهيم سعيد وخالد بيبو وأحمد بلال. وبعد نهاية دور المجموعات، تصدر الرجاء المجموعة وصعد للدور نصف النهائي، بينما خرج الأهلي من البطولة بعد احتلال المركز الثالث في المجموعة.

الرجاء بوابة الأهلى للقب الرابع فى دورى الأبطال

تعود المواجهة الثالثة بين الفريقين في بطولة دوري أبطال إفريقيا إلى عام 2005، حيث التقيا مجددًا في دوري المجموعات. وفي المباراة التي أقيمت في القاهرة، حقق الأهلي الفوز بهدف وحيد سجله محمد شوقي.

وفي المباراة الثانية التي أقيمت في الدار البيضاء، انتهت بتعادل بنتيجة 1-1، حيث سجل هدف الأهلي عماد متعب. وبعد انتهاء دور المجموعات، صعد الفريقان معًا للدور نصف النهائي.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

واستطاع الأهلي تخطي هذا الدور وحقق اللقب بعد تغلبه على النجم الساحلي التونسي في المباراة النهائية، ليتوج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

الأهلى يفوز على الرجاء بركلات الترجيح فى كأس السوبر

تجددت المواجهة بين الفريقين في كأس السوبر الإفريقي في ديسمبر 2021، والتي أقيمت في الدوحة. وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، حيث سجل هدف الأهلي طاهر محمد طاهر.

وبعد ذلك، جرت ركلات الترجيح لتحديد الفائز، وفاز الأهلي بنتيجة 6-5 بعد تسجيله لجميع ركلات الترجيح من نقطة الجزاء. وبهذا الفوز، توج الأهلي بلقب كأس السوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه.

الرجاء بوابة الأهلى للتأهل لنهائى بطولة دورى الأبطال 2022

تجددت المواجهة بين الفريقين في موسم 2021-2022 في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وفي المباراة التي أقيمت في القاهرة، حقق الأهلي الفوز بنتيجة 2-1، حيث سجل هدفي الأهلي عمرو السولية وحسين الشحات.

وفي المباراة الثانية التي أقيمت في الدار البيضاء، انتهت بتعادل بنتيجة 1-1، حيث سجل هدف الأهلي محمد عبدالمنعم. وبعد انتهاء دور الثمانية، تأهل الأهلي للدور نصف النهائي وتمكن من الوصول للمباراة النهائية للبطولة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

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وبالرغم من ذلك، خسر الأهلي المباراة النهائية أمام الوداد البيضاوي المغربي، ليفوز الأخير باللقب للمرة الثانية في تاريخه، فيما حقق الأهلي المصري المركز الثاني في هذه البطولة.