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بث مباشر مباراة الأهلي يلا شوت : مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة الأهلي يلا شوت: مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء بث مباشر اليوم يلا شوت

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بوابة الفجر

 بث مباشر مباراة الأهلي يلا شوت: مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء بث مباشر اليوم  يلا شوت، تشهد مواجهة الأهلي المصري مع الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم لقاءً مرتقبًا في ربع النهائي، حيث يتابعها عشاق اللعبة على مستوى القارة. ويطمح حامل اللقب الوداد المغربي في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراته أمام سيمبا التنزاني.

وفي مباراة أخرى، يحل الترجي التونسي ضيفًا ثقيلًا على شبيبة القبائل الجزائري، فيما يستضيف شباب بلوزداد الجزائري نادي ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

ويسعى الأهلي المصري، الذي حصد اللقب عشر مرات، إلى الفوز في هذه المواجهة بعدما تأهل إلى دور الثمانية بصعوبة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بفوزه على الهلال السوداني.

يتطلع الأهلي المصري للاستفادة من دعم جماهيره مرة أخرى في مواجهته الصعبة أمام الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام يوم السبت في ملعب "ستاد القاهرة الدولي"، ويتوقع حضور أكثر من 50 ألف متفرج لدعم الفريق المصري في هذه المواجهة الحاسمة ضد الفريق الذي حقق أفضل النتائج في دور المجموعات.

واستعد الأهلي لهذه المواجهة بفوز مهم في البطولة المحلية على فريق سموحة بنتيجة 2-0، وابتعد بفارق 4 نقاط في الصدارة مع ثلاث مباريات أقل من ملاحقيه.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي هذه المباراة بتشكيلة مكتملة باستثناء غياب المدافع رامي ربيعة الذي يعاني من الإصابة التي أبعدته عن نهائي كأس مصر، وقد تكون هناك شكوك حول لحاق الجناح الأيسر أحمد عبد القادر بالمباراة بسبب عدم جاهزيته.

ويتطلع مدرب الأهلي بيتسو موسيماني إلى استمرار تألق المهاجم محمود عبد المنعم "كهربا" الذي سجل أربعة أهداف حاسمة في دور المجموعات، لتحقيق الفوز في هذه المواجهة الحاسمة.

يضع الرجاء المغربي أهمية كبيرة على مسابقة دوري أبطال إفريقيا بعد أن تلاشت آماله في الفوز بلقب الدوري المحلي، حيث يتخلف بفارق 15 نقطة عن الفريق المتصدر الجيش الملكي بعد سبع جولات فقط من نهاية البطولة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

ويواجه الرجاء، مثل منافسه الأهلي، مشكلات إصابات، حيث تأكد غياب الظهير عبد الصمد بدوي عن المباراة، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز المدافع إسماعيل مقدم ولاعب الوسط محمد ازريدة ومحمد مكعازي ووليد الصبار قبل المواجهة.

 

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