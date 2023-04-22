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وزير الخارجية الكويتي يهنئ السعودية بنجاح عمليات الإجلاء من السودان

السعودية
بوابة الفجر

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا من الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وزير خارجية دولة الكويت.
وفي بداية الاتصال، هنّأ الوزير بمناسبة نجاح عملية إجلاء المواطنين السعوديين وعددٍ من مواطني الدول الشقيقة والصديقة، من جمهورية السودان إلى المملكة، مشيدًا بالكفاءة العالية للجهات السعودية التي أسهمت في إنجاح تلك العمليات بكل مهنية واقتدار.
كما بحث الوزيران الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه الشقيق.

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