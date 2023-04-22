YALLASHOOT.. مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا.. يلا شوت

YALLASHOOT.. مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا.. يلا شوت، يستعد الأهلي المصري لمواجهة الرجاء المغربي، السبت، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، في مواجهة تعتبر مكررة للنسخة الماضية من البطولة، حيث تأهل المارد الأحمر على حساب الفريق البيضاوي، قبل أن يخسر اللقب في النهائي أمام الوداد المغربي.

وتمثل المواجهة بين الأهلي والرجاء سيناريوًا مكررًا، حيث التقى الفريقان في 11 مباراة سابقة، وكان آخرها في ربع نهائي الأبطال الماضية، حيث فاز الأهلي 2-1 في مباراة الذهاب بالقاهرة، وتعادل 1-1 في المباراة الإياب في المغرب.

وحقق المارد الأحمر الفوز في 4 مباريات، فيما انتصر الرجاء مرتين، وانتهت 5 مباريات بالتعادل، وسجل الأهلي 16 هدفًا، فيما سجل الرجاء 12 هدفًا.

وتوج الأهلي بلقبين أمام الرجاء، الأول كان في عام 1996، عندما توج بلقب البطولة العربية بعد الفوز بنتيجة (3-1)، في نتيجة تعتبر الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين. والثاني كان في 2021، عندما حصد الفريق الأحمر لقب السوبر الإفريقي بنتيجة 6-5 بعد الاحتكام لركلات الترجيح، وانتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (1-1).

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تشكيل الأهلي الرسمي اليوم أمام نادي الرجاء المغربي في دوري ابطال افريقيا

جاء تشكيل الأهلي الرسمي اليوم أمام نادي الرجاء البيضاوي المغربي في دوري ابطال افريقيا كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبدالمنعم- محمد هاني- محمود متولي- على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية- ديانج- مروان عطية- حسين الشحات.

خط الهجوم: بيرسي تاو- محمود كهربا.

غيابات الأهلي اليوم في مباراة الرجاء

يغيب عن مباراة الأهلي اليوم أمام الرجاء رامي ربيعة، مدافع الأهلي ومحمد الضاوي كريستو، بسبب الإصابة، كما يغيب أحمد عبدالقادر، وأيضًا برونو سافيو وكذلك أيمن أشرف بالإضافة إلى شادي حسين، لأسباب فنية.

تشكيل الرجاء البيضاوي الرسمي اليوم لمواجهة النادي الاهلي اليوم في دوري الابطال

جاء تشكيل الرجاء البيضاوي المغربي الرسمي اليوم لمواجهة النادي الأهلي المصري اليوم في دوري ابطال افريقيا 2023 كما يلي:

في حراسة المرمى: أنس الزنيتي.

خط الدفاع: محمود بنتايك، جمال حركاس، مروان هدهودي، محمد نهيري.

خط الوسط: روجير أهولو، وليد الصبار.

وأمامهما: يسري بوزوق، محمد زريدة، زكريا الهيطي.

خط الهجوم: حمزة خابا.

غيابات الرجاء اليوم في مباراة الأهلي

شهدت قائمة الرجاء المغربي اليوم 4 غيابات لعدد 4 لاعبين وهم: زكريا حدراف، عبدالصمد البدوي، عبدالرؤف بن غيث، والحسين راحيمي.

تاريخ مواجهات الأهلي والرجاء البيضاوي المغربي

واجه النادي الأهلي نادي الرجاء المغربي 11 مرة قبل مباراة اليوم، بينها 9 مواجهات على المستوى الأفريقي، ومواجهتين إثنتين في البطولات العربية، وجاءت نتائج مواجهات الأهلي والرجاء كما يلي:

فاز النادي الأهلي على الرجاء في 4 مباريات.

تعادل الاهلي مع الرجاء في 5 مباريات، بينها تعادل حسمه بعده الاهلي بطولة افريقيا بركلات الترجيح.

فاز الرجاء المغربي على المارد الأحمر، مرتين فقط خلال تاريخ مواجهات الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي اليوم بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا

تعتير مجموعة بين سبورت الناقل لمباريات دوري أبطال إفريقيا 2023 حصريًا، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي أهم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الرجاء اليوم بث مباشر اليوم.

القناة الناقلة المفتوحة لمباراة الأهلي اليوم مجانًا

تنقل قناة تايم سبورت عبر التردد الأرضي مباراة الأهلي والرجاء اليوم بث مباشر.

ضبط تردد قناة مفتوحة ناقلة لمباراة الأهلي والرجاء في دوري الأبطال

يمكن ضبط تردد قناة تايم سبورت البث الأرضي المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء مجانا، في دوري أبطال افريقيا كما يلي:

أفصل رسيفر القنوات الفضائية عن شاشة التلفزيون من الريموت.

قم بتركيب إريال إرضي بشكل صحيح، وبعده ستجد القناة.

قم بعمل عمل توليف إعداد القناة في حالة عدم وجود القناة.

من خلال الضغط على اضغط توليف تلقائي.

اختر بحث رقمي، ثم سجل التردد UHF32.

اضغط OK، وانتظر حتى يتم تثبيتها.

تردد قناة بين سبورت 4 الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2023

يأتي تردد قناة بين سبورت 4 – beIn Sports 4 HD وهي القناة الناقلة بث مباشر لمبارة الأهلي ضد الرجاء في دوري الأبطال، وهي قناة مشفرة، كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11054

معدّل الاستقطاب: أفقي

معدّل الترميز: 27500

معدّل تصحيح الخطأ: 2/3

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

تردد قناة KTRK Sport على القمر الصناعي يوتلسات

وتعتبر قناة KTRK Sport من ضمن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاءبث مباشر في دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

التردد تردد 11097 أفقي.

معدل الترميز 23627.

الأهلي يواجه أندية المغرب في 28 مباراة

واجه النادي الأهلي المصري على مدار تاريخه أندية المغرب في 28 مباراة منذ العام 1984، وحقق الأهلي الفوز في 12 مباراة بينما خسر 7 مرات وتعادل في 9 مواجهات.

وواجه النادي الأهلي المصري خلال تاريخ مواجهاته مع أندية المغرب فرق: الرجاء البيضاوي والوداد وجمعية الحليب والجيش الملكي والدفاع الحسني الجديدي والمغرب التطواني والأولمبيك البيضاوي ونهضة بركان.

ويعتبر فريقا الوداد والرجاء البيضاوي أكثر الأندية المغربية التي واجهها المارد الأحمر بواقع 11 مباراة لكل نادٍ.

وأحرز الأهلي 33 هدفًا في شباك الأندية المغربية خلال 28 مباراة لعبها، بينما استقبلت شباك المارد الأحمر 25 هدفًا، ونجح الأهلي 10 مرات في الخروج بشباك نظيفة 10 مرات أمام نوادي المغرب.

وواجه النادي الأهلي نادي الرجاء المغربي 11 مرة قبل مباراة اليوم، بينها 9 مواجهات على المستوى الأفريقي، ومواجهتين إثنين في البطولات العربية، وجاءت نتائج مواجهات الأهلي والرجاء كما يلي:

فاز النادي الأهلي على الرجاء في 4 مباريات.

تعادل الاهلي مع الرجاء في 5 مباريات، بينهم تعادلًا حسمه بعده الاهلي بطولة افريقيا بركلات الترجيح.

فاز الرجاء المغربي على المارد الأحمر، مرتين فقط خلال تاريخ مواجهات الفريقين.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

معلق مباراة الأهلي والرجاء اليوم

واختارت قنوات تايم سبورت معلق مباراة الأهلي والرجاء اليوم وهو المعلق الرياضى أيمن الكاشف، للتعليق على المباراة عبر البث الأرضي للقناة.

اختارت مجموعة قنوات بين سبورع معلق مباراة الأهلي والرجاء اليوم وهو المعلق الرياضي التونسي الشهير عصام الشوالي، للتعليق على المباراة عبر شاشة قناة بين سبورت 4 HD.

منافسة شرسة على لقب هداف أبطال إفريقيا بين لاعبي الأهلي المصري والرجاء المغربي

تشهد مباراة الرجاء ضد الأهلي منافسة شرسة بين حمزة خايا لاعب فريق الرجاء المغربي ومحمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي على صدارة هدافي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر حمزة خايا لاعب الرجاء صدارة هدافي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، برصيد 5 أهداف.

ويأتي في المركز الثاني محمود كهربا لاعب الأهلي برصيد 4 أهداف.

مشوار الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

خاض المارد الأحمر 8 مباريات ضمن بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023، منها مباراتين في دور الـ 32، و6 مباريات في دور المجموعات.

وجاءت نتائج الأهلي في دوري الابطال 2023 هلي الفوز في خمس مباريات والتعادل في مباراة واحدة فقط وخسارة مباراتين، وأحرز لاعبي الأهلي 18 هدفًا بينما تلقت شباكه 8 أهداف.

كان الأهلي قريبًا من مغادرة البطولة في دور المجموعات ولكنه عاد مرة أخرى بعد الفوز في آخر مباراتين على نادي القطن في الكاميرون، ونادي الهلال السوداني في القاهرة، وليحصل على المركز في المجموعة بعد نادي ماميلودي صن داونز، وليصعدا معًا إلى دور الثمانية.

مشوار الأهلي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا

يعتبر الفارس الأحمر هو البطل التاريخي لبطولة كأس إفريقيا، وشارك 9 مرات سابقة في البطولة وتمكن من الحصول على الكأس 7 مرات.

وشارك نادي الرجاء البيضاوي المغربي في البطولة 3 مرات، وتمكن من الفوز مرتين بالكأس.

ويخوض النادي الأهلي مباراة اليوم بعد الحصول على بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي.

وفاز نظيرة الرجاء المغربي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

نتائج الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والرجاء: زي الأهلي في مباراة اليوم

عُقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي المصري والرجاء المغربي بمقر النادي بالجزيرة، بحضور مندوبا الفريقين، وممثلين عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وأيضًا طاقم التحكيم.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

وحضر الاجتماع الفني الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، والطاقم الإداري للفريقين، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، بينما يرتدي نادي الرجاء الزي التقليدي المكون من اللون الأخضر كاملًا.

حكم مباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حكم مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي المغربي، في مباراة الذهاب من دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، وهو حكم الساحة: محمود على إسماعيل.

ويعاون حكم مباراة الأهلي اليوم: حكم مساعد أول: محمد عبدالله إبراهيم، حكم مساعد ثانِ: أحمد عبدالرازق، والحكم الرابع: محمد الحاج على.

ويتولي حكم غرفة VAR: هيثم قيراط ويعاونه حاج ماليك سامبا.

غيابات الأهلي اليوم

ويغيب من النادي الأهلي في مواجهة الرجاء المغربي، رامي ربيعة، بسبب الإصابة التي تعرض لها في الكتف أثناء مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر، ويحتاج لفترة تصل من أسبوعين إلى 3 أسابيع.

ويغيب أيضًا التونسي محمد الضاوي «كريستو»، والذى أصيب خلال مباراة فاركو في الدوري المصري، وتسببت في تغيبه عن مباراة سموحة الماضية في الدوري الممتاز، ويعاني من إصابة بجزع في كاحل القدم، ويقوم بعمل جلسات علاج طبيعي، للمشاركة في التدريبات الجماعية.

كولر يحذر اللاعبين في ختام تدربياته أمس

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، أمس الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر اليوم الجمعة، وذلك في إطار الاستعداد لمباراته ضد الرجاء المغربي على استاد القاهرة، وحث كولراللاعبين على ضرورة التركيز في المنافسة.

حذر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبي خط الدفاع من ارتكاب أي أخطاء في مباراتهم سواءًا في التغطية أو التمركز، وعدم ترك مساحات أمام لاعبي الفريق المنافس يستغلونها في تهديد مرمى الأهلي وتلوصول إلى شباكه.

ميعاد ماتش الأهلي القادم في دوري الابطال

تقام مباراة النادي الأهلي القادمة ضد الرجاء في تمام الساعة العاشرة مساء يوم السبت القادم الموافق 29 أبريل على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب، وذلك في مباراة العودة من دور 16 من دوري أبطال إفريقيا.

حمزة خابا يتحدث عن مباراة الأهلي: عازمون على تحقيق نتيجة إيجابية



قال حمزة خابا لاعب فريق الكرة الأول بنادي الرجاء البيضاوي المغربي عن مواجهة الأهلي: إن فريق الرجاء يدرك أهمية مباراة الأهلي، ونعي جيدًا ترقب جماهير الفريق المغربي، وكل اللاعبين عازمون على تحقيق نتيجة إيجابية.

وأضاف أن الأندية التي تستهدف التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، لا تبالي بنوع الخصم الذي ستواجهه ولكن يهمها التحضير لجميع المباريات وخوضها بالجدية اللازمة لتحقيق اللقب.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

وأوضح: نتسلح بالعزيمة والارادة من أجل العودة بنتيجة إيجابية تُرضي الجمهور الرجاوي الكبير الذي ينتظر منا التتويج باللقب القاري، مضيفًا: تحقيق هدف البطولة يمر عبر الاطاحة بـ الأهلي في ربع نهائي دوري الأبطال.

الشناوي عن مباراة الرجاء: ماتش مهم

عبر محمد الشناوى، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، عن رأيه في أن ماتش الرجاء ضد الأهلي مهم، وأهمية وصعوبة الفريق المنافس، وأنه وجميع اللاعبين والجهاز الفنى يعرفون قيمة المباراة جيدًا وضرورة الخروج بنتيجة إيجابية.

وأضاف الشناوي: نستعد للمباراة بشكل جيد وتركيزنا في مباراة الذهاب غدًا فقط، ونتمنى التوفيق لتقديم مباراة تليق بالحضور الجماهيرى المتوقع، مشيرًا إلى أن التواجد الجماهيرى في مباراة الهلال السودانى أبهرنا، ونتمنى أن نسعدهم غدًا أيضًا، والخروج من المباراة بنتيجة إيجابية تساعدنا في الإعداد للقاء العودة في المغرب بشكل جيد.

وأشار كابتن الأهلي إلى أن الفترة الماضية عبارة عن تحضيرات مستمرة للمباراة، واجتمع المدرب باللاعبين، والذين يملكون خبرات إفريقية كبيرة، وأنه وزملاءه يسعون لتقديم كل ما لديهم من جهد، أملًا في نتيجة مرضية للجماهير.

وأشار الشناوي إلى أن نادي الرجاء في الموسم الحالى قوى جدًّا ويوجد تدعيمات كبيرة في صفوفه، وجاهزية لاعبيه وهو ما يزيد من صعوبة المباراة.

وأكد الشناوى أن: «الأهلى لا يخشى أي منافس، ولكنه يحترم أي فريق منافس، واحترام المنافس ينعكس على اللاعبين في الاستعداد للمباراة كعادة الأهلي كل مواجهاته في إفريقيا.