يلا شووت مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء المغربي يلا شوت اليوم 22 أبريل 2023 بدوري أبطال أفريقيا

يلا شووت مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء المغربي يلا شوت اليوم 22 أبريل 2023 بدوري أبطال إفريقيا، بث مباشر، مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا، نقدم لكم وحصريا مشاهدة لمباراة الأهلي المصري والرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، مساء اليوم السبت ثاني أيام عيد المبارك، المقامة علي ملعب ستاد القاهرة الدولي بحضور 60 ألف متفرج من أنصار المارد الأحمر.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في دوري الأبطال اليوم

إليكم بث مباشر حصري لاستاد القاهرة استعدادا لإنطلاقة مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأفريقي. جاري رفع لينك مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا بجودة HD.

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء مجانًا

مشاهدة مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي على القناة المفتوحة، تذيع قناة أون تايم سبورتس (البث الأرضي) مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي الليلة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق الرجاء البيضاوي المغربي في لقاء ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلى والرجاء المغربي

وتقام مباراة الأهلي والرجاء المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت على ملعب القاهرة الدولى.

تردد قناة On Time Sports على البث الأرضي

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الأرضي (التماثلي): UHF9

التردد الأرضي (الرقمي): UHF32

كيفية استقبال تردد قناة اون تايم سبورت الأرضي

ويمكن استقبال قناة أون تايم سبورتس من خلال سلك الدش الأرضي عبر التردد UHF 32، ومتابعة القناة من خلال محطات “الانالوج”، وذلك من خلال توصيل الكابل في مكانه المخصص، ويمكنك الان استقبال القناة رابط “RF” عبر تقنية البث الرقمي في النطاق VHF 32 حيث يتم وضع الرابط في المكان المخصص له في شاشة التلفاز وتتوفر في هذه الحالة تقنية HD.

وفي حالة عدم توفر تقنية البث الرقمي يمكنك شراء جهاز يدعم البث الرقمي باسم “CNE”، وفي حالة عدم وجود تليفزيون عادي وتوفر شاشة LCD أو LED يتم تحويل ATV إلى DTV من خلال الاعدادات، ومن ثم اختيار UHF ANTENNA وتوصيل سلك الدش.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

– القمر الصناعي: نايل سات

– التردد الأرضي «التماثلي»: UHF9

– التردد الأرضي «الرقمي»: UHF32

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي

وتذاع مباراة الأهلى والرجاء البيضاوي المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا على قناة bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا وبالتحديد bein sport Hd4 إلى جانب قناة اون تايم سبورت الأرضية.

صراع الهدافين يشعل مباراة الأهلي والرجاء المغربي

وتشهد مباراة الأهلي والرجاء المغربي منافسة شرسة بين حمزة خايا لاعب فريق الرجاء المغربي ومحمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي على صدارة هدافي بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي حيث يتصدر حمزة خايا لاعب فريق صدارة هدافي دوري أبطال إفريقيا وفريقه للموسم الحالي برصيد 5 أهداف، ويأتي في المركز الثاني محمود عبد المنعم كهربا برصيد 4 أهداف الذي يتصدر قائمة هدافي فريقه بدوري الأبطال الموسم الحالي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

مشاهدة ستاد القاهرة قبل مباراة الأهلي والرجاء اليوم

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عددا من الصور لاستاد القاهرة قبل استضافة اللقاء المرتقب بين الأهلي والرجاء. وشهدت المدرجات تواجد جماهير النادي الأهلي قبل انطلاق المباراة بساعات.

موعد فتح أبواب استاد القاهرة

وقرر استاد القاهرة فتح بواباته أمام الجمهور في الثالثة عصر اليوم السبت استعدادا لمواجهة الأهلي والرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

شاهد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر، مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا Live، نقدم لكم وحصريا مشاهدة لمباراة الأهلي المصري والرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، مساء اليوم السبت ثاني أيام عيد المبارك، المقامة علي ملعب ستاد القاهرة الدولي بحضور 60 ألف متفرج من أنصار المارد الأحمر.