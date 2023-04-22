بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء يلا شوت الآن في دوري أبطال إفريقيا .. كورة لايف

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء يلا شوت الآن في دوري أبطال إفريقيا.. كورة لايف، مرت ١٥ دقيقة من أحداث الشوط الأول من مباراة فريقي الأهلي والرجاء المغربي، فى المباراة المقامة بينهما على استاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

بدئت المباراة حماسية من قبل الفريقين لكن دون تشكيل خطورة علي مرمي الفريقي، وشهدت الدقيقة الثالثة هجمة خطيرة من قبل الضيوف بعدما سدد النهيري ركلة حرة مباشرة تصدي لها الشناوي ببراعة شديدة.

واصل نادي الرجاء ضغطه على دفاعات النادي الأهلي بعدما مثل خطورة كبيرة من ركلة جانبية سددها مهاجم الرجاء بجوار القائم.

حاول النادي الأهلي امتلاك الكورة لتخفيف الضغط الخصم على مرمي الشناوي ومحاولة تمثيل خطورة علي مرمي الرحاء.

وفي الدقيقة الحادية عشرة كاد حسين الشحات أن يسجل الهدف الأول للنادي الأهلي بعدما سدد كورة قوية تصدي لها انيس الزيني.



◄ وبدء النادي الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا.

◄ وبدء نادي الرجاء المغربي تحت قيادة منذر الكبير المدير الفني المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أنيس الزنيتي.

خط الدفاع: جمال حركاس - محمود بنتايك – محمد النهيري – مروان هدهودي.

خط الوسط: روجير أهولو - وليد الصبار – محمد زريدة.

خط الهجوم: حمزة خابا - يسري بوزوق – زكريا هابتي

ويجلس على دكة البدلاء:

مروان فخر، إسماعيل مقدم، عبد الإله مدكور، زكريا لبيب، أحمدو كمارا، عبد الإله حفيظي، نوفل الزرهوني، محمد بولكسوت وسفيان بنجديدة

ويسعى النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر المدير الفني لحسم مباراة الذهاب لتعزيز فرص الفريق فى حسم بطاقة التأهل والصعود.

وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة استغلال الفرص المتاحة أمام مرمي الخصم وعدم الاكتفاء بتسجل هدف وحيد من أجل تسهيل مهمة الفريق في مباراة العودة، كما طالب كولر اللاعبين بضرورة استغلال عامل الأرض والجمهور لصالح الفريق وإحراز أهداف مبكره.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

وحذر كولر المدافعين من خطورة استقبال أهداف لعدم تمثيل ضغوط على الفريق في مباراة العودة.

وفي المقابل حذر منذر الكبير المدير الفني لنادي الرجاء المغربي من استقبال أهداف مبكرا ومحاولة استغلال حماس لاعبي الأهلي خاصة في بداية المباراة.

وطالب منذر الكبير اللاعبين بضرورة الالتزام بالجوانب الخططية وغلق المساحات الخضراء وامتلاك الكرة وعدم السماح للخصم بتمثيل ضغط علي خط الدفاع.

◄ مشوار الأهلي والرجاء ببطولة دوري أبطال إفريقيا

فى دور الـ32 واجه الأهلي الاتحاد المنستيرى التونسي وفاز بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة في مباراة العودة بالقاهرة.

وفى دور المجموعات افتتح الأهلي مشواره بالخسارة من الهلال فى الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد ثم تعادل مع صن داونز بطل جنوب إفريقيا بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة ثم حقق أول انتصار على حساب القطن الكاميروني بثلاثية دون رد فى اللقاء المؤجل من الجولة الأولى قبل أن يتلقى هزيمة قاسية أمام صن داونز بخماسية مقابل هدفين ثم حقق فوزًا كبيرًا على القطن الكاميروني في ملعبه برباعية دون رد قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بالفوز على الهلال السوداني بثلاثية دون رد ليصعد للدور ربع النهائي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

وفى المقابل فاز الرجاء علي فريق جمعية نيجيلك بطل النيجر ذهابا وإيابا بدور الـ 32 بنتيجة 3-0، وفي دور المجموعات فاز علي حوريا كونكاري الغينى وسيمبا التنزانى ذهابا وإيابًا وتفوق علي فايبرز الأوغندي بخماسية نظيفة قبل أن يتعادل معه بهدف لمثله في الإياب.

◄ حكم مباراة الأهلي والرجاء

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مباراة الأهلي والرجاء المغربي للحكم السوداني محمود على إسماعيل، يعاون إسماعيل كل من محمد عبدالله إبراهيم، مساعد أول، والجيبوتي أحمد عبدالرازق، مساعد ثان، والحكم الرابع محمد الحاج على من تشاد، بينما يتولى التونسي هيثم قيراط إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد، ويعاونه السنغالي حاج ماليك سامبا.