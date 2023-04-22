يلا شوت بث مباشر الآن مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا

يلا شوت بث مباشر الآن مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا

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بوابة الفجر

يلا شوت بث مباشر الآن مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا، مرت 15 دقيقة من مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي المغربي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في الوقت الحالي، ضمن مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، والتي تقام أحداثها في الوقت الحالي على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

تفاصيل مرور 15 دقيقة من مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا 

اللقاء بدأ بضغط مبكر من جانب لاعبي النادي الأهلي، من أجل تسجيل الهدف الأول في شباك نادي الرجاء البيضاوي المغربي، والذي بدأ متحفظا في بداية المباراة.

وفي الدقيقة 3 من عمر اللقاء، احتسب حكم اللقاء خطأ لصالح نادي الرجاء المغربي، لصالح محمد زريدة بعد عركلة من جانب أليو ديانج، صوبها محمد الناهيري تصويبة قوية تألق محمد الشناوي في التصدي لها.

واستحوذ لاعبي نادي الرجاء البيضاوي المغربي، على الكرة في وسط الملعب، لكن دون تشكيل خطورة تذكر على مرمي محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي.

وفي الدقيقة 9 من عمر اللقاء، مرر عمرو السولية كرة رائعة إلى محمود عبدالمنعم كهربا، الذي صوب الكرة بتصويبة قوية تصدي لها أنس الزنيتي حارس مرمى نادي الرجاء المغربي.

وعاد أنس الزنيتي للتألق من جديد في الدقيقة 11 من عمر اللقاء، بعد تصويبة من جانب حسين الشحات، لكن حارس مرمى الرجاء البيضاوي المغربي تألق في التصدي لها.

مرت 15 دقيقة من عمر مباراة الأهلي والرجاء بالتعادل السلبي فى اللقاء الذى يجمعهما على ملعب ستاد القاهرة الدولى في دور الـ8 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وأنقذ محمد الشناوي مرمى النادي الأهلي من تسديدة قوية من الناهيرى من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 4.

وهدد الأهلي مرمى الرجاء بتسديدة متقنة عن طريق حسين الشحات أمسك بها حارس المغربي بثبات.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمد شريف وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة وأحمد قندوسي ورأفت خليل وطاهر محمد طاهر.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي والرجاء | اضغط هنــــا

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