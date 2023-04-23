أمين الفتوى: 3 أمور تبعد المشاكل والنزاعات عن الأسرة

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك 3 أشياء إذا فعلها الرجل في منزله فإنها تبعد المشاكل والنزاعات عن أسرته، مضيفا «عند التواصل مع بعضنا يجب مراعاة مثلث التواصل المنزلي الرحيم».

وأضاف «الورداني»، خلال تقديمه برنامج «البيت»، المذاع عبر فضائية «الناس»، أن أول ضلع من المثلث هو «الفهم»، معقبًا: «لما تقول الزوجة لزوجها، إحنا عايزين في العيد ده نفطر عند والدتي، أو يقول الزوج لزوجته، إحنا عايزين نفطر عند والدتي، فإن هذا لا يعني، إن والدته أهم من إنكم تجلسوا مع بعضكما».

وتابع: «الزوجة أو الزوج عندما يتحدث فإنه يتحدث بصيغة الجمع (عايزين) وهو ما يؤكد رغبته في الاندماج وصلة الرحم، وكذلك تطبيق سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم».