أمين الفتوى: المعاملة مع الله لا تعرف النهاية

أوضح الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، كيفية المزج بين جمال شهر رمضان وحلاوة العيد، قائلًا، إن المعاملة مع الله سبحانه وتعالى لا تعرف النهاية، فإذا انتهيت من عمل لا تقل «وصلت» بل قل «وُصِلت».

وأضاف «الورداني»، خلال تقديمه برنامج «البيت»، المذاع عبر فضائية «الناس»، أن المحب الحق هو من يتيقن أن كل نهاية عمل مع الله بداية جديدة من بديع الود والتقريب، لافتًا إلى أن القرآن الكريم علمنا أنه عند ختم القرآن الكريم بسورة الناس، فإننا نبتدئ بقراءة سورة الفاتحة، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نظل مع القرآن الكريم كأننا حال لمرتحل، أي كلما وصلنا للنهاية نبتدئ ولا نتوقف.

وأوضح أن هذا يعني أننا عندما نتعامل مع أي عبادة وأي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، فإن هذه النعم لا نهاية لها، مستشهدا بقوله تعالى «وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (18)».

وتابع: «لا يجب أن نقول بأن رمضان انتهى، ولكن ابتدينا حياة جديدة مع الرحمن، ولذلك فإن العيد يدخل الفرحة إلى بيوتنا، وللصائم فرحتان، والذي فتح لك أبواب الجنة في رمضان، فتح لك أبواب السعادة في العيد».