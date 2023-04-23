داعية: القرآن يدعو إلى إعلاء قيم التكافل والتراحم والتعاون

قال الدكتور أسامة فخري الجندي، مسؤول إدارة المساجد بالأوقاف، إن القرآن الكريم يدعو إلى إعلاء قيم التكافل والتراحم والتعاون، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ».

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «آيات بينات»، المذاع عبر قناة «الناس»، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يبرز لنا هذا المعنى بتأسيس عميق، فيقول: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى».

وأوضح الدكتور أسامة فخري الجندي، أن الجسد يشتمل على مجموعة من الأعضاء، وهي ليست متساوية في الحجم ولا متساوية في الحاجة، كما أنها ليست متساوية في الوظيفة، وليست متساوية في درجة حرارتها، حيث أن لكل عضو درجة حرارة تناسبه، لافتًا إلى أنه مع كل هذا الاختلاف، إلا أن هذه الأعضاء تكاملت وتكاتفت وكونت جسدًا واحدًا.

وتابعت، بأن هذا أثر مترتب على صناعة المعروف، وأن نصنع جسدًا واحدًا من خلال قيمة التعاون والتكامل والتراحم والبذل والسخاء والجود والإنفاق وما شابه هذه الفضائل.