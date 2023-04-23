غرق طفل داخل حمام سباحة بالدقهلية

لقي طفل مصرعه إثر غرقه في مياه حمام سباحة داخل مدينة السنبلاوين بالدقهلية، إذ كان يلهو مع أصدقائه أثناء خروجه في العيد، لكنه سقط في المياه وغرق، وتم نقله إلى مستشفى السنبلاوين المركزي لإسعافه، إلا أنه وصل بعد وفاته، وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى لحين استكمال الإجراءات اللازمة.

غرق طفل في حمام السباحة



وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز السنبلاوين، يفيد مصرع الطفل محمد راغب»، 14عاما، بعد غرقه داخل حمام سباحه بمدينة السنبلاوين، مما أدى إلى وفاته، وتم نقله إلى مستشفى السنبلاوين المركزي، وإيداعه بالمشرحة.