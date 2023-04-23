إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم بسبب لهو الأطفال

أصيب 4 أشخاص، مساء اليوم السبت، في مشاجرة نشبت بين عائلتين بدائرة مركز سنورس، وذلك بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة، وبدأت بمشادة كلامية وتطورت إلى مشاجرة بالشوم والعصي، وتدخل فيها أفراد العائلتين.

وجرى السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، فيما نقلت الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من أهالي، بنشوب مشاجرة بالشوم والعصي، بين عائلتين في قرية سنهور بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة، ووجود عدد من المصابين.

