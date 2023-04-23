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إصابة شخصين في انقلاب دراجة نارية على طريق وادي الريان بالفيوم

محافظات
أرشيفية
أرشيفية

 

أصيب شخصين بكسور وجروح وكدمات، مساء اليوم السبت، إثر تعرضهما لحادث انقلاب سيارة على طريق وادي الريان بدائرة مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة.

انقلاب دراجة نارية
وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بانقلاب دراجة نارية على طريق وادي الريان، بدائرة مركز يوسف الصديق، ووجود مصابين.

إصابة شخصين في الحادث


وأسفر حادث انقلاب دراجة نارية عن إصابة شخصين بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وتبينّ أنّ المصابين هم أدهم عاطف عبد العظيم، 16 سنة، وإيهاب سيد عيسى 20 سنة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وإيداعهما في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهما، وإجراء الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهما، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.

إصابة شخصين في انقلاب دراجة نارية طريق وادي الريان
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