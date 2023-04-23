إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية بالفيوم

أصيب 3 أشخاص، بينهم طفل، بجروح وكسور وكدمات متفرقة، إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي ودراجة نارية على الطريق الدائري بمحافظة الفيوم، أمام مدخل الحريشي، مساء اليوم السبت، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما أسرع المارة لمساعدة المصابين، وتقديم يد العون لهم، لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

حادث تصادم



وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من أهالي بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، على الطريق الدائري أمام مدخل الحريشي، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 3 أشخاص



وانتقلت قوة أمنية على الفور إلى مكان الحادث الذي وقع بدائرة مدينة الفيوم، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة وجروح متفرقة، وهم محمد فاروق محمد، 23 سنة، وخالد مجدي فوزي، 18 سنة، وعبد الرحمن عيد علي، 13 سنة.