نيللي كريم للميس الحديدي: اللهجة الصعيدي من أبرز التحديات

كشفت الفنانة نيلي كريم في تعليقها على دورها في مسلسل " عملة نادرة " في شخصية نادرة أن ابرز التحديات التي واجهتها في بداية قبولها للعمل هي اللهجة الصعيدي وصعوبتها حتى أنها مع الدخول في الجد ومرحلة التصوير صارحت المخرج ماند العدل بخوفها قائلة: قلتله مابلاش صعيدي لكنه طمأني وتحملني حتى أتقنت الدور واللهجة ":.



تابعت خلال لقاء خلال " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" ماندو من المخرجين إلى عندهم صبر كبير وساعدني على تخطي صعوبة اللهجة ومع الوقت ومع التصوير في الشهر الثالث عرفنا نتكلم صعيدي لكن في البداية كانت صعبة وكنت معتمدة على المصحح عبد النبي وكان بيطمني ماندو ويقلي سيبك من الكلام الاهم الروح

واوضحت أنها في النهاية شعرت بإرتباطها وحبها للهجة الصعيدية قائلة: " مع مرور الوقت حبيت اللهجة الصعيدية ".



ولفتت إلى أنها أعجبت بدور الفنان أحمد عيد قائلة: أنا بثق في إختيارات المخرج ماندو العدل وأول مامثلت مع أحمد عيد حسيت أنه مسعود بالفعل ".



وذكرت ان تصنيف الفنان وحصره في أدار معينة بالنسبة لها أمر غي مقبول قائلة: الممثل ممثل وأنا بحب أنوع في أإدواري ".



ولفتت إلى أنها أحبت شخصية نادرة كونها شخصية مليئة بالاحداث والمشاعر المختلفة القترن طول الوقت بالشموخ والاعتزاز بالنفس.



أكملت: شخصية نادرة لم تبتسم في العمل إلا في بداية العمل عند الولادة وفي النهاية

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب