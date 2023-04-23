جمال سليمان للميس الحديدي: أحب اللهجة الصعيدية

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قال الفنان الكبير جمال سليمان عن دوره في مسلسل " عملة نادرة " إن دور عبد الجبار بالنسبة له مختلف عن دور مندور بيه في حدائق الشيطان حيث أن عبد الجبار رجل مؤرمن بما يفعل بكل شره ولديه وقوانين ويجيز القتل ولكن بشروط معينة ولايعتبر تجارة السلاح عمل غير قانوني وهو شخصة بها كثير من التناقضات رغم أنه شخصية تقليدية.



تابع خلال لقاء خلال " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON": رغم أنه مؤمن بقدسية الاعراف والتقاليد إلا أنه ومقارنة بدور مندور كان الاخير رب أسرة ولديه مشاعر".



أكمل: شخصية عبد الجبار حمالة أوجه بشكل غريب ومغرور وفيه ناس بيوصل الغرور أنهم مؤمنين ببقاء كل شيء على ماهو عليه وإنه سيبققى علىراس الاشياء حتى يبدأ المه عندما يشعر بقوة التدمير على مستوى عائلته وصدمته عنما تخبره نادره بأنه قاتل شقيقه بلال حيث اذهلته جملة نادرة رغم رغبته في عدم التصديق وأن إنكشاف الامر سيؤدي لانهيار البيت الغريب الذي بناه كونه مهيمن على النجع ".



لافتًا إلى أن اللهجة الصعيدي لم تمثل عائقًا له لإنه لديه ثلاث تجارب في المسلسلات الصعيدية وسهل أن يستطيع أي ممثل تعلم اللهجات لكن تبقى اللهجة تشبه الغناء ولا بد أن تتناغم مع الألحان.



واصل: " أنا بعشق اللغة العربية الفصحى وحلاوة اللهجة في أن كل كلمة صعيدي تهتم بمخارج الحروف ويحمل تفخيم ".



لافتا إلى أن تجربته مع مسلسل " حدائق الشيطان واجه صعوبات وكان يستغرق يومًا كاملًا في قاءة كل حدث لكن الامر أصبح تعود وإتقان وتناغم في الاعمال التالية وصولا ً لعبد الجبار "