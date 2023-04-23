ads

الفنان أحمد عيد: دوري في "عملة نادرة" كان تحديا

توك شو
أحمد عيد
أحمد عيد

 

كشف  الفنان أحمد عيد   أن دوره في مسلسل " عملة نادرة" في شخصية مسعود كان تحديًا له وأنه   كاد أن يعتذر وتردد في باديء الامر  قائلًا: " أنه عندما تم ترشيحي للمسلسل   تفاجئت بالاختيار  وذكرت صعوبة الدور وكدت أن أعتذر  وبدأت في ترشيح شخصيات بديلة ".


تابع  خلال لقاء    خلال " برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  "  ON"  حتى مكالمة ماندو العدل التي  جعلتني أحسم قراري  وأقبل  عندما أخبرني بوجود مصحح لغوي    وكنت  شايف الموضوع صعب خاصة اني قاعد بقالي فترة مافيش شغل ".


أكمل: " ماندو العدل كان معايا في كل الشغل في مسلسل عملة نادرة.


مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب

الفنان احمد عيد عملة نادرة أبطال مسلسل عملة نادرة
Elfagr.org

مواد متعلقة

عاجل - شاهد السيسي يداعب الفنان أحمد زاهر وابنته منى خلال احتفالية عيد الفطر
ads
ads
ads
ads

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي اليوم أمام الرجاء في دوري أبطال أفريقيا.. شاهد الأهداف

عاجل - آخر تطورات وكواليس الأحداث في السودان (تغطية مباشرة)

رفضت مصافحته أمام الجميع فعاقبها سريعًا.. هناء حمزة تفتح النار على نائب رئيس الأهلي بسبب ابنتها (ملف)

عاجل.. شيكابالا يفجر أزمة كبرى داخل الزمالك

أهداف مباراة الأهلي اليوم أمام الرجاء في دوري أبطال أفريقيا

حظوظ وفرص تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 - 2023 بعد فوزه على الرجاء المغربي

هناء حمزة تُهين نائب رئيس الأهلي على طريقة "فيفي عبده"

"بسبب مليون يورو".. الأهلي يخسر صفقة القرن نهائيا