انخفاض حصة كوريا الجنوبية في سوق السيارات العالمية إلى 7.3%

انخفضت حصة كوريا الجنوبية في سوق السيارات العالمية بشكل طفيف إلى 7.3% في العام الماضي.

وأظهر تقرير صادر عن الرابطة الكورية لمصنعي السيارات، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن حصة سيارات كوريا الجنوبية انخفضت في 8 أسواق رئيسية من 7.7% في عام 2021 إلى 7.3% في عام 2022.

وأشار إلى إنه على الرغم من الركود في سوق السيارات العالمية في العام الماضي، فقد شهدت سوق السيارات الكهربائية نموا بنسبة 43.4% في العام الماضي.

وذكر أن حصة السيارات الكهربائية سجلت 46.3% في أوروبا، و31.2% في الصين، و12.3% في الولايات المتحدة. وبلغت الحصة أقل من 2% في الأسواق الأخرى.