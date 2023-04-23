انخفاض حصة كوريا الجنوبية في سوق السيارات العالمية إلى 7.3%

الاقتصاد
بوابة الفجر

انخفضت حصة كوريا الجنوبية في سوق السيارات العالمية بشكل طفيف إلى 7.3% في العام الماضي.

 

وأظهر تقرير صادر عن الرابطة الكورية لمصنعي السيارات، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن حصة سيارات كوريا الجنوبية انخفضت في 8 أسواق رئيسية من 7.7% في عام 2021 إلى 7.3% في عام 2022.

 

وأشار إلى إنه على الرغم من الركود في سوق السيارات العالمية في العام الماضي، فقد شهدت سوق السيارات الكهربائية نموا بنسبة 43.4% في العام الماضي.

 

وذكر أن حصة السيارات الكهربائية سجلت 46.3% في أوروبا، و31.2% في الصين، و12.3% في الولايات المتحدة. وبلغت الحصة أقل من 2% في الأسواق الأخرى.

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