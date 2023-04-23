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مطار برلين يلغي جميع رحلات المغادرة غدًا الاثنين

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

 دعت نقابة فيردي الألمانية إلى إضراب ليوم واحد غدًا الاثنين  بين موظفي الأمن بمطار برلين في إطار نزاع دائر حول الأجور، مما دفع المطار إلى إلغاء جميع رحلات المغادرة في ذلك اليوم.

وقالت النقابة إن من المقرر أن يبدأ الإضراب الساعة 3:30 صباحا بالتوقيت المحلي (0130 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين وأن ينتهي في منتصف الليل (2200 بتوقيت جرينتش).

وشهدت ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا هذا العام بعضا من أكثر الإضرابات تعطيلا للأعمال منذ عقود إذ تضغط النقابات من أجل رفع الأجور لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.

ويأتي الإضراب المزمع عقب إضرابات في أربعة مطارات ألمانية أخرى، وهي دوسلدورف وهامبورج وكولون-بون وشتوتجارت، يومي الخميس الجمعة حينما أُلغيت أكثر من 700 رحلة مغادرة.

وقال مطار برلين براندنبورج في بيان "نظرا لإضراب موظفي الأمن الذي تم إعلانه، لن يكون من الممكن إقلاع أي رحلات يوم الاثنين 24 أبريل"، مضيفا أن رحلات الوصول ربما تتأثر.

وتتفاوض النقابة مع رابطة (بي.دي.إل.إس) لأمن المطارات للضغط من أجل زيادة الأجور للعاملين في المناوبات الليلية والمناوبات خلال عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.

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